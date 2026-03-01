Cumhur İttifakı ortağından, hükümete kritik “İran” çağrısı: Bunu bir an önce yapmamız gerekiyor

Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi: "Özellikle savunma sanayisinde güçlü olmak zorundayız. İşte bakın Amerika, İsrail'le birlikte Gazze'de soykırım yaptı. 100 bine yakın kardeşimizi şehit etti. Yerle bir etti. Lübnan'ı, Ürdün'ü, Suriye'yi ve İran'ı vurdu daha önce. Nerede Birleşmiş Milletler? Bu gücü nereden alır? Birleşmiş milletlerin hangi maddesi buna bu yetkiyi veriyor? Hiçbir yetkisi yok. Hiçbir uluslararası hukuka uygunluk yok ama gücüyle vuruyor. Ama güçlü olana dokunamıyor. Tereddüt ediyor. Şimdi bugün tekrar İran'ı vurdu. Hem de hangi aşamada vurdu? Görüşmelerin devam ettiği bir aşamada vurdu. Gerekçesi ne; Trump'ı dinliyorsun; İran, Amerikan halkı için tehditmiş.