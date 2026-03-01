  • İSTANBUL
Siyaset
Cumhur İttifakı ortağından, hükümete kritik "İran" çağrısı: Bunu bir an önce yapmamız gerekiyor
Giriş Tarihi:

Cumhur İttifakı ortağından, hükümete kritik “İran” çağrısı: Bunu bir an önce yapmamız gerekiyor

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin hükümete bir çağrıda bulunarak, "Türkiye elbette tedbirlerini almaktadır. Elbette ki kendi güvenliğini, vatandaşının güvenliğini önceleyecektir. Burada alınacak en önemli güvenlik noktalarından birisi de bizim Suriye'de olduğu gibi İran'dan ikinci bir göç dalgasına karşı daha tedbirli olmamız gerekiyor" dedi.

Foto - Cumhur İttifakı ortağından, hükümete kritik "İran" çağrısı: Bunu bir an önce yapmamız gerekiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Genel Mustafa Destici, Sivas'ta partisinin merkez ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen organizasyonda konuşan Destici, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Foto - Cumhur İttifakı ortağından, hükümete kritik "İran" çağrısı: Bunu bir an önce yapmamız gerekiyor

Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi: "Özellikle savunma sanayisinde güçlü olmak zorundayız. İşte bakın Amerika, İsrail'le birlikte Gazze'de soykırım yaptı. 100 bine yakın kardeşimizi şehit etti. Yerle bir etti. Lübnan'ı, Ürdün'ü, Suriye'yi ve İran'ı vurdu daha önce. Nerede Birleşmiş Milletler? Bu gücü nereden alır? Birleşmiş milletlerin hangi maddesi buna bu yetkiyi veriyor? Hiçbir yetkisi yok. Hiçbir uluslararası hukuka uygunluk yok ama gücüyle vuruyor. Ama güçlü olana dokunamıyor. Tereddüt ediyor. Şimdi bugün tekrar İran'ı vurdu. Hem de hangi aşamada vurdu? Görüşmelerin devam ettiği bir aşamada vurdu. Gerekçesi ne; Trump'ı dinliyorsun; İran, Amerikan halkı için tehditmiş.

Foto - Cumhur İttifakı ortağından, hükümete kritik "İran" çağrısı: Bunu bir an önce yapmamız gerekiyor

İran nerede? Amerika nerede? İsrail için dese biraz anlaşılabilir. Efendim elinde nükleer silah yapacak uranyum varmış. Bu da yok. Efendim İran halkını özgürleştirecekmiş. Sen gittiğin hangi yere özgürlük götürdün? Afganistan'a mı götürdün? Irak'a mı götürdün? Nereye götürdün? Onun için bunların hepsi palavra, tek dertleri var kendi çıkarları ve İsrail'in güvenliği. Nerede enerji var, nerede zenginlik var, oraya göz koymuş vaziyetteler."

Foto - Cumhur İttifakı ortağından, hükümete kritik "İran" çağrısı: Bunu bir an önce yapmamız gerekiyor

Hükümete de bir çağrıda bulunan Destici, sözlerine şöyle devam etti: "Hepsi boğazına kadar bu pisliğe batmış. Netanyahu'sundan, Trump'ına kadar hepsi boğazına kadar batmış. Bugün bombalamada okulu bombalıyorlar, 100'e yakın çocuk hayatını kaybediyor. İran ve karşılık verdi. İran üssü karşılık veriyor. İsrail'deki okullara yapmıyor. Onun için bu saldırıyı da kınıyoruz, lanetliyoruz.

Foto - Cumhur İttifakı ortağından, hükümete kritik "İran" çağrısı: Bunu bir an önce yapmamız gerekiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşların ve bütün dünya devletlerinin buna karşı bu bir ortak duruş sergilemeye davet ediyorum. Türkiye elbette tedbirlerini almaktadır. Elbette ki kendi güvenliğini, vatandaşının güvenliğini önceleyecektir. Bu da hakkıdır. Burada alınacak en önemli noktalardan güvenlik noktalarından birisi de bizim Suriye'de olduğu gibi İran'dan ikinci bir göç dalgasına karşı daha tedbirli olmamız gerekiyor. Biliyorum ki devletimiz de, hükümetimiz de buna hazırlıklıdır ve inşallah Türkiye bu saldırganların saldırılarının durması için de elinden gelen gayreti gösterecek. Yine arabulucu rolünü en üst seviyede gerçekleştirecektir."

