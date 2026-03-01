Cumhur İttifakı ortağından, hükümete kritik “İran” çağrısı: Bunu bir an önce yapmamız gerekiyor
Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin hükümete bir çağrıda bulunarak, "Türkiye elbette tedbirlerini almaktadır. Elbette ki kendi güvenliğini, vatandaşının güvenliğini önceleyecektir. Burada alınacak en önemli güvenlik noktalarından birisi de bizim Suriye'de olduğu gibi İran'dan ikinci bir göç dalgasına karşı daha tedbirli olmamız gerekiyor" dedi.