Bağnazlar illallah ettirdi! Bakan Tekin suç duyurusunda bulundu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bağnazlar illallah ettirdi! Bakan Tekin suç duyurusunda bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin, toplumdaki "ramazan genelgesi"ne yönelik yaklaşımla ilgili yürüttükleri saha araştırmasının sonuçlarının yüzde 78 olumlu olduğunu belirterek, "Demek ki toplumun yüzde 78'i, yüzde 80'i burada ramazan ayındaki yardımlaşma, dayanışma, milli birlik duygularının çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yapılacak etkinlikleri destekliyor" ifadesini kullandı.

Yolcu

Yusuf Tekin milletin bağrından çıkmış, yerlilik ve millîlik hissini devlet nezdinde açıkça ortaya koymaktadır. Yüz yıldır beklenen bir diriliş gayreti. Kim ki karşı çıkar, gaflet delalet ehli yada haindir.
