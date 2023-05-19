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Çukurova'da hasat yaygınlaştı! Soğan fiyatı düşüşe geçti

2023-05-19 14:12:19
Çukurova'da hasat yaygınlaştı! Soğan fiyatı düşüşe geçti

Yeni hasat dönemiyle birlikte soğan fiyatı düşüş yaşamaya başladı. Tarladan 5 liraya çıkan soğan, market tezgahlarında 10 liraya satılıyor.

#1
Foto - Çukurova'da hasat yaygınlaştı! Soğan fiyatı düşüşe geçti

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da, soğan hasadının yaygınlaşmasıyla ürünün tarla fiyatı 5 liraya kadar geriledi.

#2
Foto - Çukurova'da hasat yaygınlaştı! Soğan fiyatı düşüşe geçti

Verimli topraklara sahip Adana'da, yaklaşık 30 bin dekarda ekilen soğanda hasat sürüyor. Kentte yaklaşık 140 bin ton rekoltenin beklendiği soğanın fiyatı, hasadın kent genelindeki tarlalarda yaygınlaşmasıyla düştü.

#3
Foto - Çukurova'da hasat yaygınlaştı! Soğan fiyatı düşüşe geçti

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kentte soğan hasadının yaklaşık bir aydır devam ettiğini söyledi.

#4
Foto - Çukurova'da hasat yaygınlaştı! Soğan fiyatı düşüşe geçti

İlk hasat döneminde soğanın tarlada 14-15 liraya alıcı bulduğunu anımsatan Tekin, "Şu anda 5 lira seviyesine oturmuş durumda." dedi.

#5
Foto - Çukurova'da hasat yaygınlaştı! Soğan fiyatı düşüşe geçti

Tekin, kentte hasadın sonuna gelindiğini belirterek, şunları kaydetti: "Adana olarak piyasanın ihtiyacı olan soğanı karşılamış olduk. Yaklaşık 30 dekar alanda soğan ekimimiz vardı. 140 bin ton civarında da bir hasat gerçekleştiriyoruz. Adana'da dekara 5-6 ton civarında soğan hasadı yapılıyor. Tabii şu an üreticide pek fazla soğan kalmadı, ürün genelde tüccarın elinde. Tüccarlar da şu an hasatlarını kademeli olarak yapıyorlar. Tarlada bir miktar bekletip piyasanın ihtiyacına göre de hasat ediyorlar. Market fiyatları da istenilen seviyelere geldi. Şu an soğanın market fiyatı 10 liranın altında."

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