Cübbeli Ahmet Hoca, “Rabbimize sonsuz hamd olsun” diyerek flaş gelişmeyi duyurdu! Apar topar oraya götürdüler

- 23 gündür Gazze’nin her karışını bombalarla döven İsrail’in silahları burada onlara fayda vermedi, herkes elini Gazze’den çektiyse de Allâh-u Teâlâ nusretini çekmedi, bu savaş diğerlerinden farklı geçiyor. Müslümanlar yakînen inansınlar ki; Allah’ın yardımı onlarla beraberdir. Allâh-u Teâlâ, kafirlere müminlerin aleyhine asla bir yol bırakmayacak.” - Bugün tek derdimiz Gazze ehlinin mansûr-u muzaffer olması ve Yahûdî’nin mağlûb-u makhûr olmasıdır, bunun dışındaki dertlerden ve sevinçlerden Allâh-u Teâlâ râzı olmaz!