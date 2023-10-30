2023-10-30 16:49:09 Cübbeli Ahmet Hoca, “Rabbimize sonsuz hamd olsun” diyerek flaş gelişmeyi duyurdu! Apar topar oraya götürdüler
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsrail-Hamas savaşıyla ilgili sosyal medya hesabından "Rabbimize sonsuz hamd-ü senâlar ederiz ki; Kassam Tugayları’nın hâlen İsrail’lilerin içinde adamları olduğu ve onlardan esirler alıp Gazze şeridine geçirdiklerine dair haberler alıyoruz." dedi Cübbeli Ahmet Hoca, Yahudi yerleşim yerlerinde kanlı çatışmalar yaşandığını ve çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü de paylaştı.