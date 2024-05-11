2024-05-11 22:59:19 Çölün ortasında bir vaha: Al Qudra Gölü
Dubai’de bulunan Al Qudra Gölü’nde günlük yaşam objektiflere yansıdı.
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Dubai’de bulunan Al Qudra Gölü’nde günlük yaşam objektiflere yansıdı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yer alan Al Qudra Gölü, Dubai yönetimi tarafından uygulanan iyileştirme çalışmaları sonucu biyolojik çeşitlilik açısından zengin ve göçmen kuşların uğrak yeri olan bir yaşam alanına dönüştü.
Çok sayıda ziyaretçi, Saih Al Salam çölündeki Al Marmoom Çöl Koruma Alanı'nda bulunan Al Qudra Gölü'ne doğa ile iç içe olmak için geliyor.
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