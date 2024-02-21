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Ekonomi
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Çok sayıda üründe fırsat! ŞOK’tan yeni indirimler geldi

2024-02-21 11:00:48
Çok sayıda üründe fırsat! ŞOK’tan yeni indirimler geldi

ŞOK 24 Şubat 2024 güncel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu Cumartesi; Battaniye çeşitlerinden oyuncaklara, bebek bezinden çamaşır deterjanına, bebek yorganı ve nevresim setlerinden Dyson dikey şarjlı süpürgeye kadar sürpriz fırsatlar yer alıyor. İşte, 24 Şubat ŞOK indirimleri...

#1
Foto - Çok sayıda üründe fırsat! ŞOK’tan yeni indirimler geldi

• Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 185 TL • Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 165 TL • Koltuk Örtüsü 119 TL ve Kapı Önü Paspası 59,95 TL • Kadın / Erkek 4'lü Sneaker Çorabı 49,95 TL • Spor Tayt 79,95 TL • Fitilli Yüksek Bel Tayt 99,95 TL • Kadın Süpersoft Alt 199 TL • Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı 319 TL • Kadın / Erkek Şemsiye 139 TL • Gokidy Uzaktan Kumandalı Araba 249 TL • Havalı Futbol Topu 119 TL • Metal Araba Serisi 99,95 TL • Aksesuarlı Bebek Manav Seti 219 TL • Aksesuarlı Köpek Bakım Seti 59,95 TL • Hamburger ve Tatlı Tepsisi 69,95 TL • Lisanslı 50 Parça Puzzle 39,95 TL • Adım Adım Çizelim Kitap Çeşitleri 22,95 TL • Uzay Seti Hamur Kutusu 79,95 TL • Uzay Kapsülü 129 TL • Uzay Mekik ve Jipi 299 TL

#2
Foto - Çok sayıda üründe fırsat! ŞOK’tan yeni indirimler geldi

• 25 TL üstü alışverişlerde 8'li Sofia Kağıt Havlu 65 TL, 3x70 adet Sleepy Extra Islak Havlu 55 TL, 1040 ml Persil Power Jel 65 TL, 29'lu Fairy Green Bulaşık Makinesi Tableti 130 TL ve 24x7 gram Ülker Caramio 38 TL

#3
Foto - Çok sayıda üründe fırsat! ŞOK’tan yeni indirimler geldi

• 4.5 kg Omo Active Fresh +50 TL Kazan • 24 Adet Orkid Platinium Normal +25 TL Kazan • 600 g Mis Tam Yağlı İnek Peyniri +15 TL Kazan

#4
Foto - Çok sayıda üründe fırsat! ŞOK’tan yeni indirimler geldi

• ŞOK 24 Şubat 2024 güncel ürünler! İşte ŞOK'un Cumartesi indirimli fiyat listesi - Resim: 2 • Sleepy Natural Mega Külot Bezi 100'lü 259 TL • Omo Bebek Çamaşır Deterjanı 69.95 TL • Eti Cicibebe 19.90 TL • Duru Duş Jeli 39.50 TL • Blendax Şampuan 63.50 TL • 90'lı Fairy Platinium Bulaşık Makinesi Tableti 474.90 TL • 84'lü Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 399 TL • 2 L Ace 45 TL • 10 kg Peros Toz Deterjan 245 TL

#5
Foto - Çok sayıda üründe fırsat! ŞOK’tan yeni indirimler geldi

• Bebek Yorganı 145 TL • Bebek Nevresim Seti 199 TL • Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL • Bebek Lastikli Çarşaf 79.95 TL • 2'li Bebek Yastık Kılıfı 49.95 TL • Katlanır Çocuk Küveti 319 TL • Kanz Mama Sandalyesi 399 TL • Pilsan Eğitici Klozet Kedi ve Köpek 399 TL

#6
Foto - Çok sayıda üründe fırsat! ŞOK’tan yeni indirimler geldi

• ŞOK 24 Şubat 2024 güncel ürünler! İşte ŞOK'un Cumartesi indirimli fiyat listesi - Resim: 5 • Ahşap Hamak 1.099 TL • Ahşap Çatılı Saray Beşik 2.499 TL • Oyuncaklı Ahşap Ana Kucağı 969 TL • 3'lü Ahşap MDF Puzzle Box 859 TL • Ahşap MDF Çatılı Raf 1.099 TL • Çocuk 2'li Sandalye, Masa Takımı MDF 859 TL

#7
Foto - Çok sayıda üründe fırsat! ŞOK’tan yeni indirimler geldi

• Lio Salamura Siyah Zeytin 79.90 TL • Ülker Hobby Krem Çikolata 39.90 TL • 2 kg Piyale Un 32 TL • 500 g Barilla Makarna Çeşitleri 25 TL • Ülker Halley 27.50 TL • 1.5 L Çamlıca Gazoz 24 TL • ŞOK 24 Şubat 2024 güncel ürünler! İşte ŞOK'un Cumartesi indirimli fiyat listesi - Resim: 7 • Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 5.999 TL • Sinbo Elektrikli Süpürge 1.399 TL • Arzum Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL • 500 ml Çelik Termos 199 TL • Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı 379 TL • 12 Parça 4 Kişilik Kahvaltılık 339 TL • 13 Parça Kahvaltı Takımı 279 TL • 3'lü Lüster Cam Kayık Tabak 109 TL • 350 cc Borosilikat Titanic Bardak 44,95 TL • Cam Pipetli Bardak 89,95 TL • 230 ml Sprey Yağlık 49,95 TL • Esse Siena Porselen Kayık Tabak 69,95 TL • Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 52,95 TL • 4'lü Kahve Takımı 169 TL • Lina Çerezlik 10,95 TL • Akasya Yaprak Çerezlik 19,95 TL • Seramik Pasta Tabağı 19,95 TL • Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL • 2'li Evoks Pasta Seti 52,95 TL • Aloe Vera Saksı Çiçeği 17,50 TL • Kaktüs 7,50 TL • 3'lü Mermer Desenli Metal Ayaklı Zigon Sehpa 349 TL • 3'lü Bienwood Bie Ahşap Plastik Saklama Kabı 99 TL • Ahşap 3 Katlı Çok Amaçlı Raf 99 TL

#8
Foto - Çok sayıda üründe fırsat! ŞOK’tan yeni indirimler geldi

• Altus 9 kg Çamaşır Makinesi 12.999 TL • Dyson Dikey Şarjlı Süpürge 21.899 TL • Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.499 TL • Hoover 10 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 12.699 TL • Philips Hava Temizleme Cihazı 5.999 TL

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