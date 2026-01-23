Çok konuşulan kararını duyurdular... Galatasaray 'Tenasit'ini buldu! Hem Xavi hem Busquets

2024-25 sezonu verilerine göre; Avrupa'nın en büyük 7 ligindeki oyuncular arasında "topa sahip olma oranına göre düzeltilmiş top çalma" istatistiğinde zirvede yer aldı. Bu veri, takımının topa sahip olduğu anlar dışında kalan kısıtlı sürede bile ne kadar efektif bir savunmacı olduğunu gösterdi.