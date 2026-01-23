Çok konuşulan kararını duyurdular... Galatasaray 'Tenasit'ini buldu! Hem Xavi hem Busquets
Defansif 8 numara aramaya devam eden Galatasaray'ın gündemine bu kez de Barcelona'dan Marc Casado geldi.
Galatasaray'ın orta saha arayışlarında gündeme gelen Marc Casadó ismi heyecan yarattı... La Masia ürünü Katalan oyuncu sadece bir ön libero değil, modern futbolun her istediğini yapan çok yönlü bir oyun kurucu.
Defansif orta saha olmasına rağmen, kariyerinde sağ bek ve stoper mevkilerinde de başarıyla görev alarak tam bir "joker" olduğunu kanıtladı.
2024-25 sezonu verilerine göre; Avrupa'nın en büyük 7 ligindeki oyuncular arasında "topa sahip olma oranına göre düzeltilmiş top çalma" istatistiğinde zirvede yer aldı. Bu veri, takımının topa sahip olduğu anlar dışında kalan kısıtlı sürede bile ne kadar efektif bir savunmacı olduğunu gösterdi.
Hansi Flick’in Barcelona’nın başına geçmesiyle regista rolüne büründü. ? civarındaki yüksek pas isabetiyle dikkat çekiyor. Oyunun ritmini belirleme ve pres altındayken soğukkanlı kalma yeteneği en büyük artılarından. Fotospor'a göre; Torreira ve Okan Buruk gibi kısa boylu olmasına rağmen bu dezavantajı çevikliği ve agresifliğiyle kapatıyor.
Futbol literatüründe "tenasit" (inatçı/dirençli) olarak tanımlanan karakteri sayesinde, ikili mücadelelerde rakiplerine nefes aldırmıyor. Casadó, futbol stilini inşa ederken Barcelona efsaneleri Xavi Hernandez ve Sergio Busquets'i örnek aldığını gizlemiyor.
