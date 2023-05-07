  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
12
Çok konuşulacak hamle! Galatasaray dünyada ses getirecek...

2023-05-07 00:24:49
Çok konuşulacak hamle! Galatasaray dünyada ses getirecek...

Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, flaş transferlerle yeni sezona başlamıştı. Ligde 70 puanla liderliğini sürdüren Aslan, şampiyonluğun da en büyük favorilerinden birisi olarak gösteriliyor. Bu sezonu şampiyon tamamlayarak gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, dünyada ses getirecek bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Çok konuşulacak hamle! Galatasaray dünyada ses getirecek...

Geçtiğimiz sezon yarattığı hayal kırıklığının ardından yeni sezona bomba bir giriş yapan Galatasaray, dikkat çeken transferlerle adından söz ettirmişti.

#2
Foto - Çok konuşulacak hamle! Galatasaray dünyada ses getirecek...

Sarı-Kırmızılılar; Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Juan Mata gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

#3
Foto - Çok konuşulacak hamle! Galatasaray dünyada ses getirecek...

Yıldız oyuncularıyla birlikte şampiyonluğun favorisi olarak görülen Galatasaray, yeni sezona da yıldız transferlerle girmeyi planlıyor.

#4
Foto - Çok konuşulacak hamle! Galatasaray dünyada ses getirecek...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, gelecek yıl takviye yapılması kesinleşen bölgeler arasında orta saha yer alıyor.

#5
Foto - Çok konuşulacak hamle! Galatasaray dünyada ses getirecek...

Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalama hedefini gerçekleştirmek isteyen Aslan, Premier Lig'in yıldızı için devrede.

#6
Foto - Çok konuşulacak hamle! Galatasaray dünyada ses getirecek...

O pozisyona dinamik bir oyuncu isteyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un gönlündeki ismin Naby Keita olduğu biliniyor.

#7
Foto - Çok konuşulacak hamle! Galatasaray dünyada ses getirecek...

Sabah'a göre; Devre arasında da İngiliz devi Liverpool'la temasa geçen sarı-kırmızılılar, transferi askıya almıştı.

#8
Foto - Çok konuşulacak hamle! Galatasaray dünyada ses getirecek...

Okan Buruk'un yönetime bir kez daha Gineli oyuncunun adını verdiği öğrenildi. Sakatlıklarla boğuşan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki orta sahanın peşinde birçok takım bulunuyor.

#9
Foto - Çok konuşulacak hamle! Galatasaray dünyada ses getirecek...

Galatasaray elini çabuk tutarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Keita'nın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak gözüküyor.

#10
Foto - Çok konuşulacak hamle! Galatasaray dünyada ses getirecek...

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 13 müsabakaya çıkan Keita, skor üretemedi.

#11
Foto - Çok konuşulacak hamle! Galatasaray dünyada ses getirecek...

10 Şubat 1995 tarihinde Gine'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Horoya AC altyapısında başladı. Sırasıyla FC Istres, RB Salzburg, Leipzig ve Liverpool formaları giydi. 1.72 cm boyundaki Gineli yıldız, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Altın tahminleri olay olan Ramazan Kurtoğlu'ndan yatırımcıyı tedirgin eden sözler: Artık dehşetin kendisi var
Ekonomi

Altın tahminleri olay olan Ramazan Kurtoğlu'ndan yatırımcıyı tedirgin eden sözler: Artık dehşetin kendisi var

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, yakın zamanda küresel para rezervinin değiştirmek için ekonomiler üzerinde çeşit..
Mısır'dan Türkiye'ye karşı flaş hamle! Türkiye'nin 46 milyar dolarlık gelirine göz diktiler
Ekonomi

Mısır'dan Türkiye'ye karşı flaş hamle! Türkiye'nin 46 milyar dolarlık gelirine göz diktiler

Türkiye tatil fiyatlarını yüksek bulan Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin açıklamaları sonrası Mısır'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Mısır..
7'li masa İstanbul'da umduğunu bulamadı
Gündem

7'li masa İstanbul'da umduğunu bulamadı

14 Mayıs seçimleri öncesinde mitinglerini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon masası İstanbul mitinginde hüsrana uğradı...
Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Balkan devletleri seçim kararını duyurdu
Siyaset

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Balkan devletleri seçim kararını duyurdu

Balkanlar'daki devletlerin liderleri, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini paylaştıkları video ile göster..
Altın fiyatı: Altın almak için bekleyenler, altın fiyatına ilişkin tahminler! İslam Memiş uyardı: Gram altın...
Ekonomi

Altın fiyatı: Altın almak için bekleyenler, altın fiyatına ilişkin tahminler! İslam Memiş uyardı: Gram altın...

Altını olanları yakından ilgilendiriyor. Ekonomistlerden yeni altın tahmini geldi. Altın fiyatlarında son durum yatırımcı ve vatandaşın günd..
Muharrem İnce, o soruya cevap verdi! İkinci tura kalamazsa kimi destekleyecek?
Siyaset

Muharrem İnce, o soruya cevap verdi! İkinci tura kalamazsa kimi destekleyecek?

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalamaması durumunda hangi ad..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23