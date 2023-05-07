Çok konuşulacak hamle! Galatasaray dünyada ses getirecek...

Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, flaş transferlerle yeni sezona başlamıştı. Ligde 70 puanla liderliğini sürdüren Aslan, şampiyonluğun da en büyük favorilerinden birisi olarak gösteriliyor. Bu sezonu şampiyon tamamlayarak gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, dünyada ses getirecek bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.