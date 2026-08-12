  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli'den çerçeve yasa sonrası net mesaj: Kaybedecek vaktimiz yok Çorlu'da ot yangını dehşeti! Alevlere teslim olan tır ve otomobiller küle döndü! Kat Kat Fırsat Kataloğu dolu dolu geldi! Tarım Kredi'de 11-17 Ağustos 2026 tarihinde dev indirimler Sürekli görmezden gelinen biri olmak sizi tüketir! O kişilerle arkadaş olmanın 5 bedeli Tüm dünyada dikkatleri üzerine toplayan dev ibrik: Kahramanmaraş’ta bulunuyor! İki usta yaptı... Beşiktaş, Vlahovic için kesenin ağzını açtı: İşte transferin maliyeti Son geliştirilen, ışık saçan lamba: Bitkilerle bu mümkün! Rakipler rahatsız olacak... Duyan şaşkına döndü
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Çok konuşulacak gelişme: Tüm dünyanın dikkatle izlediği noktada Türk hava savunma sistemine ulaşıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çok konuşulacak gelişme: Tüm dünyanın dikkatle izlediği noktada Türk hava savunma sistemine ulaşıldı

Son dönemde yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede Türkiye tarafından geliştirilen hava savunma sistemi Hisar'a ulaşıldı. İşte detaylar..

#1
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Tüm dünyanın dikkatle izlediği noktada Türk hava savunma sistemine ulaşıldı

Mepanews'te yer alan habere göre, Sudan'da Türk yapımı HİSAR-A hava savunma sisteminin Sudan ordusu tarafından kullanıldığına ilişkin ilk açık kaynak kanıtları ortaya çıktı.

#2
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Tüm dünyanın dikkatle izlediği noktada Türk hava savunma sistemine ulaşıldı

Açık kaynak istihbarat (OSINT) araştırmacıları, Haziran 2026'da Sudan'ın başkenti Hartum'da HİSAR-A'ya ait olduğu değerlendirilen füze enkazını tespit etti. Görüntülerde, Sudan ordusunun Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) düzenlediği bir drone saldırısını engellemek amacıyla sistemi kullandığı öne sürüldü.

#3
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Tüm dünyanın dikkatle izlediği noktada Türk hava savunma sistemine ulaşıldı

Söz konusu görüntüler, açık kaynak araştırmacıları tarafından sosyal medyada yayınlandı. Enkazın Hartum'da bulunması, Türkiye'nin geliştirdiği kısa menzilli hava savunma sistemlerinden HİSAR-A'nın Sudan'daki savaşta aktif şekilde kullanıldığına dair şimdiye kadarki en somut işaret olarak değerlendiriliyor.

#4
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Tüm dünyanın dikkatle izlediği noktada Türk hava savunma sistemine ulaşıldı

HİSAR-A'nın Sudan'da kullanıldığına ilişkin başka bir görüntü de 21 Mayıs 2026'da ortaya çıkmıştı.

#5
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Tüm dünyanın dikkatle izlediği noktada Türk hava savunma sistemine ulaşıldı

HDK, Kuzey Kordofan'daki Rahid el Nuba yakınlarında bir HİSAR-A lançer aracının Çin yapımı olduğu belirtilen bir drone tarafından vurulduğunu gösterdiği öne sürülen görüntüler yayınladı.

#6
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Tüm dünyanın dikkatle izlediği noktada Türk hava savunma sistemine ulaşıldı

Açık kaynak araştırmacıları, görüntülerin coğrafi konumunu belirleyerek araçtaki radar ve füze lançerlerinin yerleşimini Türk HİSAR-A sistemiyle eşleştirdi. Ancak Sudan ordusuna yakın hesaplar görüntülerin gerçekliğine itiraz etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!
Gündem

Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!

Yazar Sinan Akyüz, Eskişehirli bir ailenin yaklaşık 5,5 aydır Mekke’de bulunduğunu ve 20 Ağustos’ta görülecek duruşmada yeniden hapse girme ..
Siyonistleri sevindiren Kolombiya’ya Türkiye’den sert kınama
Dünya

Siyonistleri sevindiren Kolombiya’ya Türkiye’den sert kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’nın işgal altındaki Golan Tepeleri’ne ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi. İsrail işgalini meşrulaştırma..
Karadeniz'de sıcak temas! Rus ordusu Ukrayna devriye botunu İHA ile imha etti!
Gündem

Karadeniz'de sıcak temas! Rus ordusu Ukrayna devriye botunu İHA ile imha etti!

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'nın güneyinde Ukrayna'ya ait bir devriye botunun insansız hava araçlarıyla (İHA) vurularak etkisiz hale geti..
Siyonist dostu Kolombiya'yı iki ülke daha kınadı!
Gündem

Siyonist dostu Kolombiya'yı iki ülke daha kınadı!

Kolombiya'daki İsrail yanlısı Abelardo de la Espriella hükümetinin, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ni sözde İsrail toprağı ol..
9 katlı inşaattan aşağı düştü!
Yerel

9 katlı inşaattan aşağı düştü!

İstanbul Esenyurt’ta bir inşaatta çalışan 39 yaşındaki Mustafa Coşkun, dengesini kaybederek yüksekten düştü.
CHP’li İBB’ye bağlı İSKİ’ye para cezası! Atık su, pis koku isyan ettirdi
Gündem

CHP’li İBB’ye bağlı İSKİ’ye para cezası! Atık su, pis koku isyan ettirdi

Yeşilköy Balıkçı Barınağı’ndaki yağmur suyu hattından Marmara Denizi’ne kanalizasyon suyu akıtılması vatandaşların tepkisini çekti. Bölge ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23