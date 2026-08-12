Çok konuşulacak gelişme: Tüm dünyanın dikkatle izlediği noktada Türk hava savunma sistemine ulaşıldı
Son dönemde yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede Türkiye tarafından geliştirilen hava savunma sistemi Hisar'a ulaşıldı. İşte detaylar..
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemde yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede Türkiye tarafından geliştirilen hava savunma sistemi Hisar'a ulaşıldı. İşte detaylar..
Mepanews'te yer alan habere göre, Sudan'da Türk yapımı HİSAR-A hava savunma sisteminin Sudan ordusu tarafından kullanıldığına ilişkin ilk açık kaynak kanıtları ortaya çıktı.
Açık kaynak istihbarat (OSINT) araştırmacıları, Haziran 2026'da Sudan'ın başkenti Hartum'da HİSAR-A'ya ait olduğu değerlendirilen füze enkazını tespit etti. Görüntülerde, Sudan ordusunun Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) düzenlediği bir drone saldırısını engellemek amacıyla sistemi kullandığı öne sürüldü.
Söz konusu görüntüler, açık kaynak araştırmacıları tarafından sosyal medyada yayınlandı. Enkazın Hartum'da bulunması, Türkiye'nin geliştirdiği kısa menzilli hava savunma sistemlerinden HİSAR-A'nın Sudan'daki savaşta aktif şekilde kullanıldığına dair şimdiye kadarki en somut işaret olarak değerlendiriliyor.
HİSAR-A'nın Sudan'da kullanıldığına ilişkin başka bir görüntü de 21 Mayıs 2026'da ortaya çıkmıştı.
HDK, Kuzey Kordofan'daki Rahid el Nuba yakınlarında bir HİSAR-A lançer aracının Çin yapımı olduğu belirtilen bir drone tarafından vurulduğunu gösterdiği öne sürülen görüntüler yayınladı.
Açık kaynak araştırmacıları, görüntülerin coğrafi konumunu belirleyerek araçtaki radar ve füze lançerlerinin yerleşimini Türk HİSAR-A sistemiyle eşleştirdi. Ancak Sudan ordusuna yakın hesaplar görüntülerin gerçekliğine itiraz etti.
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