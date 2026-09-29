Çok konuşulacak bir yorum bu: Fransa'ya güzel yenilmiştik: İtalya'ya kötü yenildik!
İtalya karşısında oynanan kötü oyun ve hezimet skor sonrası tüm kamuoyu milli takımı konuşuyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalya karşısında oynanan kötü oyun ve hezimet skor sonrası tüm kamuoyu milli takımı konuşuyor.
Uluslar Ligi'ne kendi evimizdeki 1-0'lık Fransa yenilgisiyle başladık. Birçok kişi mağlubiyete rağmen takımın mücadelesine övgü yağdırdı. İtalya'yı rahat yeneceğimiz konuşuluyordu. Ancak futbol böyle bir oyun değil. Ve Türkiye'deki futbol anlayışında ciddi sıkıntı var.
ABD'deki Dünya Kupası hüsranından sonra Uluslar Ligi'ne başladık. Oradaki kolay gruptan bile çıkamayan milli takım, Uluslar Ligi'ne 1-0'lık Fransa yenilgisiyle başladı. Ancak karşılaşmanın ardından yapılan yorumların büyük bölümünde adeta kazanmışız gibi davranıldı.
Fransa'ya 1-0 kaybettiğimize göre İtalya'yı rahat yenmeliydik! Fakat futbol böyle bir oyun değil. Ve bu garip mantık ülkemizde senelerdir devam ediyor. Her kulüp ve milli takımın futbolcu karakterleri ile oyun anlayışları farklı... Olayı mevkilere göre basitçe açıklamak mümkün...
1 kanat oyuncusu, karşısındaki bekin fiziksel özelliklerine ve oyun planına göre o karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayabilir. Fakat bir sonraki mücadelede karşısındaki adamın ismi, özellikleri ve takımın sistemi değişiyor. Göklere çıkarılan kanat oyuncusu, daha sonra varlık gösteremeyebilir. Size kontratakla saldıran rakibe karşı farklı, yerleşik hücumla gelen rakibe karşı farklı grafikler çizersiniz. Olayın mental durumu da var. Fransa tarzındaki takımlara karşı futbolcuların motivasyonu farklı oluyor. İtalya gibi düşüşteki bir takıma karşı ise kafa yapıları değişiyor. Fotospor'a göre; Özetle, Fransa'ya 1-0 kaybettiğinizde otomatik olarak İtalya veya başka bir ekibi yenemezsiniz...
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