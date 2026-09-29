Çok konuşulacak bir yorum bu: Fransa'ya güzel yenilmiştik: İtalya'ya kötü yenildik!

1 kanat oyuncusu, karşısındaki bekin fiziksel özelliklerine ve oyun planına göre o karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayabilir. Fakat bir sonraki mücadelede karşısındaki adamın ismi, özellikleri ve takımın sistemi değişiyor. Göklere çıkarılan kanat oyuncusu, daha sonra varlık gösteremeyebilir. Size kontratakla saldıran rakibe karşı farklı, yerleşik hücumla gelen rakibe karşı farklı grafikler çizersiniz. Olayın mental durumu da var. Fransa tarzındaki takımlara karşı futbolcuların motivasyonu farklı oluyor. İtalya gibi düşüşteki bir takıma karşı ise kafa yapıları değişiyor. Fotospor'a göre; Özetle, Fransa'ya 1-0 kaybettiğinizde otomatik olarak İtalya veya başka bir ekibi yenemezsiniz...