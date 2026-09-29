Şok eden çağrılmama mevzusu... Galatasaray'ın El Chadaille Bitshiabu transferi yakın takipte...
Galatasaray'a geldiğinden beri oyununu göremediğimiz El Chadaille Bitshiabu'nun ülke milli takımına seçilemesi kafalarda soru işareti bıraktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'a geldiğinden beri oyununu göremediğimiz El Chadaille Bitshiabu'nun ülke milli takımına seçilemesi kafalarda soru işareti bıraktı.
Bitshiabu'nun Fransa A Milli Takımı bir yana U-21 Milli Takımı'na bile seçilememesi 'kötü bir stoper' olduğuna mı işaret? Galatasaray burada ciddi bir hamle hatası mı yaptı? Kötü bir stoper olduğunu kimse söyleyemez; en azından şimdilik. Ancak Leipzig ve Galatasaray süreçlerinde kaybettiği maç ritmi, konsantrasyon eksiklikleri ve Fransa stoper havuzundaki acımasız rekabetin bir sonucu olarak U-21 Milli Takımı'nın bile uzağında.
Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiraladığı El Chadaille Bitshiabu, Fransa Milli Takımı'nda yok; ancak Fransa U-21 Milli Takımı'na bile davet edilmedi. Hatta kariyerinde hiç Fransa U-21 Milli Takımı'nın kadrosunda yer almadı. Ancak sarı-kırmızılılarda beğenilmeyen Ugochukwu, Bitshiabu'nun aksine Fransa U-21 Milli Takımı'nda yer aldı; hatta İzlanda maçında da 90 dakika forma giydi.
Burada akıllarda yer eden soru; PSG altyapısından yetişen, 19 yaşında Leipzig'in 20 milyon euro verip aldığı Bitshiabu'nun Fransa U-21 Milli Takımı'na bile seçilemeyecek kadar kötü olup olmadığı. Sol ayaklı, son derece yüksek fizik gücüne (1.96 m) sahip ancak ağır yapısı nedeniyle hareketli hücum hatlarına karşı geniş alanda zorlanabilen bir profil olan Bitshiabu, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında bir anda tartışılmaya başlandı.
Fransa U-21 Teknik Direktörü Gerald Baticle, stoper hattında genellikle savunma çizgisini önde kuran, alan kapatma hızı yüksek veya sağ-sol stoper dengesini koruyan isimleri tercih ediyor. Ganiou ve Zézé gibi oyuncular ikili mücadelelerde ve ilk hamle hızında daha agresif ve dengeli. Fotospor'a göre; Gadou gibi genç isimler yüksek potansiyelli projeler olarak kadroya entegre ediliyor. Bitshiabu için milli takım şimdilik uzak bir ihtimal olarak görünüyor.
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