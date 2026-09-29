Şok eden çağrılmama mevzusu... Galatasaray'ın El Chadaille Bitshiabu transferi yakın takipte...

Bitshiabu'nun Fransa A Milli Takımı bir yana U-21 Milli Takımı'na bile seçilememesi 'kötü bir stoper' olduğuna mı işaret? Galatasaray burada ciddi bir hamle hatası mı yaptı? Kötü bir stoper olduğunu kimse söyleyemez; en azından şimdilik. Ancak Leipzig ve Galatasaray süreçlerinde kaybettiği maç ritmi, konsantrasyon eksiklikleri ve Fransa stoper havuzundaki acımasız rekabetin bir sonucu olarak U-21 Milli Takımı'nın bile uzağında.