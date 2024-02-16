Çok konuşulacak anlaşma! Hintliler Türkiye'nin dev şirketini satın aldı

"Ninja'nın kurucuları Gökhan Kazar ve Doruk Demirsar'ı, Nodwin Gaming ailesine katılmaları için büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu stratejik satın alma sadece bir dizi yeni fırsatın kapısını aralamakla kalmıyor, aynı zamanda bizim için birçok yeni olasılığın da önünü açıyor. Nodwin Gaming, yeni BRICS+ küresel ağı içindeki gelişmekte olan pazarlara özel bir odaklanma ile küresel varlığını etkin bir şekilde genişletirken, Ninja'nın entegrasyonu ileri doğru atılmış doğal ve kritik bir adımdır. Bu adım, bizi yerel e-spor ekosistemlerini güçlendirmeye, birden fazla gelişmekte olan pazarın potansiyelini anlamaya ve ortaya çıkarmaya yönlendiriyor."