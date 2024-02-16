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Ekonomi
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Çok konuşulacak anlaşma! Hintliler Türkiye'nin dev şirketini satın aldı

2024-02-16 11:28:40
Çok konuşulacak anlaşma! Hintliler Türkiye'nin dev şirketini satın aldı

Türkiye'nin dev şirketi, Hindistan merkezli ünlü bir kuruluş tarafından satın alındı. Anlaşma kamuoyu ile paylaşıldı.

#1
Foto - Çok konuşulacak anlaşma! Hintliler Türkiye'nin dev şirketini satın aldı

Hindistan merkezli dev oyun şirketi, Türkiye ve Orta Doğu'da var olan Ninja Global FZCO'yu satın aldı.

#2
Foto - Çok konuşulacak anlaşma! Hintliler Türkiye'nin dev şirketini satın aldı

Hindistan merkezli oyun şirketi Nodwin Gaming, Türkiye ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren Ninja Global FZCO'yu satın alarak bölgedeki varlığını güçlendirdi.

#3
Foto - Çok konuşulacak anlaşma! Hintliler Türkiye'nin dev şirketini satın aldı

Bu satın alma hamlesi, Nodwin Gaming'in Orta Doğu pazarına adım atmasını sağladı.

#4
Foto - Çok konuşulacak anlaşma! Hintliler Türkiye'nin dev şirketini satın aldı

Ninja Global FZCO, Türkiye ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir oyun şirketiydi.

#5
Foto - Çok konuşulacak anlaşma! Hintliler Türkiye'nin dev şirketini satın aldı

Şirketin devri sonrasında Nodwin Gaming'in kurucu ortağı ve genel müdürü Akshat Rathee şunları belirtti:

#6
Foto - Çok konuşulacak anlaşma! Hintliler Türkiye'nin dev şirketini satın aldı

"Ninja'nın kurucuları Gökhan Kazar ve Doruk Demirsar'ı, Nodwin Gaming ailesine katılmaları için büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu stratejik satın alma sadece bir dizi yeni fırsatın kapısını aralamakla kalmıyor, aynı zamanda bizim için birçok yeni olasılığın da önünü açıyor. Nodwin Gaming, yeni BRICS+ küresel ağı içindeki gelişmekte olan pazarlara özel bir odaklanma ile küresel varlığını etkin bir şekilde genişletirken, Ninja'nın entegrasyonu ileri doğru atılmış doğal ve kritik bir adımdır. Bu adım, bizi yerel e-spor ekosistemlerini güçlendirmeye, birden fazla gelişmekte olan pazarın potansiyelini anlamaya ve ortaya çıkarmaya yönlendiriyor."

#7
Foto - Çok konuşulacak anlaşma! Hintliler Türkiye'nin dev şirketini satın aldı

Ninja Global FZCO kurucusu Gökhan Kazar, Nodwin Gaming adına Orta Doğu bölgesindeki operasyonları yönetecek. Kurucu Demirsar, Nodwin'in yakın zamanda satın aldığı PublishMe'den Bilge Karageyik ile birlikte Türkiye operasyonlarına öncülük edecek.

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