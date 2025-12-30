Selma Savcı Giriş Tarihi: Çok büyük proje bu... 2025'te sinemaya devasa destek...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılında sinema alanında sağlanan destekleri, yerli film gösterimlerine yönelik katkıları, uluslararası tanıtım faaliyetlerini ve çocuklara yönelik projeleri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılında sinema alanında üretimi destekleyen ve gösterim altyapısını güçlendiren kapsamlı çalışmaların hayata geçirildiğini bildirdi.