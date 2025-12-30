Çok büyük proje bu... 2025'te sinemaya devasa destek...

“Çocuklar İçin Gezen Sinema” projesi kapsamında, depremden etkilenen iller dâhil olmak üzere 72 il ve 598 ilçede 750 binin üzerinde çocuğa sinema deneyimi yaşatıldı. Görsel Hafıza Dijital Ortama Aktarıldı Atatürk’ün daha önce yayınlanmamış görüntülerinden Osmanlı’nın son dönemine, Cumhuriyet’in ilk yıllarından Anıtkabir’in yapım sürecine ve Kore Savaşı’na uzanan yüzlerce belgesel film dijitalleştirilerek, YouTube’daki “Sine” kanalı üzerinden kamuoyuyla buluşturuldu. Bu kapsamda, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu ile Prof. Dr. Sami Şekeroğlu tarafından kurulan MSGSÜ Sinema-TV Merkezi Koleksiyonu’nun, uluslararası standartlara sahip özel arşivlere taşınarak modern koşullarda koruma altına alındı. Bu çalışmalara ilişkin paylaşımda, sinema alanında üretimi destekleyen, erişimi genişleten ve Türkiye’nin anlatı gücünü uluslararası alana taşıyan bütüncül bir kültür politikasının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.