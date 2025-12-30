  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kültür Sanat
5
Yeniakit Publisher
Çok büyük proje bu... 2025'te sinemaya devasa destek...

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Çok büyük proje bu... 2025'te sinemaya devasa destek...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılında sinema alanında sağlanan destekleri, yerli film gösterimlerine yönelik katkıları, uluslararası tanıtım faaliyetlerini ve çocuklara yönelik projeleri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılında sinema alanında üretimi destekleyen ve gösterim altyapısını güçlendiren kapsamlı çalışmaların hayata geçirildiğini bildirdi.

#1
Foto - Çok büyük proje bu... 2025'te sinemaya devasa destek...

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, 2025 yılında Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla sinema alanında toplam 150 projeye 316.674.000 TL destek sağlandığı, Yerli Film Gösterim Desteği kapsamında 101 sinema salonu işletmesine toplam 42.750.000 TL destek verildiği belirtildi.

#2
Foto - Çok büyük proje bu... 2025'te sinemaya devasa destek...

Açıklamada, Türk sinemasının uluslararası alanda görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Cannes, Berlin, Şanghay ve Kahire gibi dünyanın önde gelen film festivallerinde; MIPCOM, MIPTV ve ATF – Asia TV Forum & Market gibi uluslararası dizi ve içerik fuarlarında Türkiye standları kurularak filmlerin, dizilerin ve ülkenin tanıtımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

#3
Foto - Çok büyük proje bu... 2025'te sinemaya devasa destek...

Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nin 2023 yılında Azerbaycan’da, 2024 yılında Türkmenistan’da, 2025 yılında Kazakistan’da bakanlık destekleriyle gerçekleştirildi.

#4
Foto - Çok büyük proje bu... 2025'te sinemaya devasa destek...

“Çocuklar İçin Gezen Sinema” projesi kapsamında, depremden etkilenen iller dâhil olmak üzere 72 il ve 598 ilçede 750 binin üzerinde çocuğa sinema deneyimi yaşatıldı. Görsel Hafıza Dijital Ortama Aktarıldı Atatürk’ün daha önce yayınlanmamış görüntülerinden Osmanlı’nın son dönemine, Cumhuriyet’in ilk yıllarından Anıtkabir’in yapım sürecine ve Kore Savaşı’na uzanan yüzlerce belgesel film dijitalleştirilerek, YouTube’daki “Sine” kanalı üzerinden kamuoyuyla buluşturuldu. Bu kapsamda, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu ile Prof. Dr. Sami Şekeroğlu tarafından kurulan MSGSÜ Sinema-TV Merkezi Koleksiyonu’nun, uluslararası standartlara sahip özel arşivlere taşınarak modern koşullarda koruma altına alındı. Bu çalışmalara ilişkin paylaşımda, sinema alanında üretimi destekleyen, erişimi genişleten ve Türkiye’nin anlatı gücünü uluslararası alana taşıyan bütüncül bir kültür politikasının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’de ‘İmamoğlu’ Çatlağı! Yolsuzluktan Tutuklanan ismin afişine suç duyurusu!
Gündem

CHP’de ‘İmamoğlu’ Çatlağı! Yolsuzluktan Tutuklanan ismin afişine suç duyurusu!

CHP içerisinde sular durulmuyor! Çeşitli yolsuzluk iddiaları ve şaibeler nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na bir darbe de kendi partisind..
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş tutuklandı
Gündem

Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş tutuklandı

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve iki şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı...
DEAŞ'lı teröristin şehit ettiği polisimiz, AK Partili ismin akrabası çıktı
Siyaset

DEAŞ'lı teröristin şehit ettiği polisimiz, AK Partili ismin akrabası çıktı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit düşen 3 polisimizden biri olan Turgut Külünk'ün, AK Partili eski vekil Metin Külünk'ün akr..
CHP’den umudu kesti, siyaseti bıraktı!
Gündem

CHP’den umudu kesti, siyaseti bıraktı!

CHP’nin sırtından hançerlenerek gönderilen eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı CHP’nin cumhurbaşkanı ad..
Meteoroloji ayrı, Valilik ayrı uyardı! Marmara'yı şiddetli bir...
Yerel

Meteoroloji ayrı, Valilik ayrı uyardı! Marmara'yı şiddetli bir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Karadeniz ve Ege kıyıları için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde öğle saatle..
‘Bizden değil bu ahlaksız’ demişti! Tesettür rahatsızı Gülben’den Destici’ye racon: Ben kin tutmam avukat tutarım!
Gündem

‘Bizden değil bu ahlaksız’ demişti! Tesettür rahatsızı Gülben’den Destici’ye racon: Ben kin tutmam avukat tutarım!

Adıyaman’daki bir anaokulu açılışı sırasında katıldığı halayda elini tutan kadına bakıp başörtülü olduğunu görünce elini çeken ve tesettürlü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23