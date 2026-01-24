  • İSTANBUL
Çok az kişi biliyor, hemen başvurun! MTV’de yasal indirim dönemi başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çok az kişi biliyor, hemen başvurun! MTV’de yasal indirim dönemi başladı

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme dönemi başlarken, araç sahiplerinin kasko değerine göre bir alt dilimden vergi ödeme hakkı olduğu hatırlatıldı. Eğer yıllık MTV tutarı, aracın kasko değerinin yüzde 5'ini aşıyorsa, mükellefler başvuru yaparak ciddi oranda indirimli ödeme yapabiliyor. Otomatik olarak tanımlanmayan bu hak için vatandaşların vergi dairelerine veya dijital vergi dairesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Araç sahiplerinin her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ödediği MTV için 2026 yılı ilk taksit dönemi başladı. Ödemeler için son tarih 2 Şubat 2026 olarak belirlenirken, mevcut mevzuatta yer alan özel bir düzenleme, yüksek vergi yükünden kurtulmak isteyenlere yasal bir çıkış yolu sunuyor. Kasko değerine göre yapılan bu hesaplama, başvuru yapan mükelleflere daha düşük vergi ödeme imkanı sağlıyor.

Mevzuata göre, özellikle 1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilmiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve motosikletler bu avantajdan yararlanabiliyor. Eğer araç için talep edilen yıllık MTV tutarı, aracın kasko değerinin yüzde 5'inden daha fazlaysa, aynı yaş grubundaki bir alt vergi diliminden ödeme yapma hakkı doğuyor.

İndirim hesaplamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise baz alınan değer. Hesaplama yapılırken araç sahibinin yaptırdığı özel sigorta poliçesindeki rakam değil, Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi'nde ilan edilen resmi rakamlar esas alınıyor. Ayrıca aracın hasarlı olması veya geçmiş kazaları, bu değerin belirlenmesinde rol oynamıyor.

Bu indirim hakkı vatandaşlara sistem tarafından otomatik olarak tanımlanmıyor. Araç sahiplerinin MTV indiriminden yararlanabilmeleri için bizzat talepte bulunmaları gerekiyor.

MTV indiriminden faydalanmak isteyenler şu yolları izleyebilir:

Fiziki Başvuru: 'Kasko Sigortası Değeri Uygulaması Başvuru Formu' doldurularak ilgili vergi dairesine elden teslim edilebilir. Online Başvuru: Dijital Vergi Dairesi üzerinden de başvuru yapılarak işlemler daha hızlı gerçekleştirilebiliyor.

Vergi daireleri, yapılan başvuruyu resmi kayıtlarla karşılaştırarak şartların oluşması durumunda vergiyi alt dilime göre yeniden düzenliyor.

