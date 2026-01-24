Çok az kişi biliyor, hemen başvurun! MTV’de yasal indirim dönemi başladı
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme dönemi başlarken, araç sahiplerinin kasko değerine göre bir alt dilimden vergi ödeme hakkı olduğu hatırlatıldı. Eğer yıllık MTV tutarı, aracın kasko değerinin yüzde 5'ini aşıyorsa, mükellefler başvuru yaparak ciddi oranda indirimli ödeme yapabiliyor. Otomatik olarak tanımlanmayan bu hak için vatandaşların vergi dairelerine veya dijital vergi dairesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.