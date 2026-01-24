Çok az kişi biliyor, hemen başvurun! MTV’de yasal indirim dönemi başladı

Araç sahiplerinin her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ödediği MTV için 2026 yılı ilk taksit dönemi başladı. Ödemeler için son tarih 2 Şubat 2026 olarak belirlenirken, mevcut mevzuatta yer alan özel bir düzenleme, yüksek vergi yükünden kurtulmak isteyenlere yasal bir çıkış yolu sunuyor. Kasko değerine göre yapılan bu hesaplama, başvuru yapan mükelleflere daha düşük vergi ödeme imkanı sağlıyor.