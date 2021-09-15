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Çoğu insan bunu bilmiyor Sirke banyosu yaparsanız bakın ne olur?

2021-09-15 15:28:55
Çoğu insan bunu bilmiyor Sirke banyosu yaparsanız bakın ne olur?

Salatalarınıza fazladan bir tad eklemenin yanı sıra, elma sirkesi güzellik ve sağlık için kullandığınız ürünlerin bazılarının yerini de alabilir. Hipokrat, bu açık kahverengi sıvının sağlık yararlarını yere göğe sığdıramamıştır. Sirke güneş yanığını tedavi eder, karaciğerinize detoks yapar, mide ekşimesini hafifletir, cildi yeniler ve kepek sorununa son verir. İşte elma sirkesinin keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 10 faydası…

#1
Foto - 10 KEPEKLERİ YOK EDER Eşit miktarda elma sirkesiyle ılık suyu sprey şişesinde karıştırın. Kepekten kurtulmak için saçınızı şampuanladıktan sonra bu karışımı saçınıza püskürtün. Haftada 1 ve ya iki kez yapın.

10 KEPEKLERİ YOK EDER Eşit miktarda elma sirkesiyle ılık suyu sprey şişesinde karıştırın. Kepekten kurtulmak için saçınızı şampuanladıktan sonra bu karışımı saçınıza püskürtün. Haftada 1 ve ya iki kez yapın.

#2
Foto - 9 CİLDİ YENİLER 2 bardak suyla 1 çorba kaşığı sirkeyi karıştırırarak doğal bir cilt losyonu yapın. Bir pamuk parçasını çözeltiye hafifçe daldırıp bunu yatmadan evvel temizlenmiş, kuru yüzünüze uygulayın.

9 CİLDİ YENİLER 2 bardak suyla 1 çorba kaşığı sirkeyi karıştırırarak doğal bir cilt losyonu yapın. Bir pamuk parçasını çözeltiye hafifçe daldırıp bunu yatmadan evvel temizlenmiş, kuru yüzünüze uygulayın.

#3
Foto - 8 GÜNEŞ YANIKLARINA İYİ GELİR, Elma sirkesinin şifalı içeriği güneş yanığında geçici de olsa rahatlama sağlar. Eşit miktarda elma sirkesiyle ılık suyu sprey şişesinde karıştırın ve bunu etkilenen bölgeye uygulayın.

8 GÜNEŞ YANIKLARINA İYİ GELİR, Elma sirkesinin şifalı içeriği güneş yanığında geçici de olsa rahatlama sağlar. Eşit miktarda elma sirkesiyle ılık suyu sprey şişesinde karıştırın ve bunu etkilenen bölgeye uygulayın.

#4
Foto - 7 BOĞAZ AĞRISINI AZALTIR Seul Üniversitesi ve Chennai daki Hindistan Teknoloji Enstitüsü, elma sirkesinin, boğaz ağrısına iyi gelen antibakteriyel özellikler içerdiğini keşfetmiştir.

7 BOĞAZ AĞRISINI AZALTIR Seul Üniversitesi ve Chennai daki Hindistan Teknoloji Enstitüsü, elma sirkesinin, boğaz ağrısına iyi gelen antibakteriyel özellikler içerdiğini keşfetmiştir.

#5
Foto - 6 SİNÜS İLTİHABINI AZALTIR 1 çay kaşığı elma sirkesiyle 1 fincan ılık suyu karıştırın. Karışımı yavaşça avucunuza dökün ve sinüslerinizdeki enfeksiyonu hafifletmek için bunu burun deliklerinize çekin.

6 SİNÜS İLTİHABINI AZALTIR 1 çay kaşığı elma sirkesiyle 1 fincan ılık suyu karıştırın. Karışımı yavaşça avucunuza dökün ve sinüslerinizdeki enfeksiyonu hafifletmek için bunu burun deliklerinize çekin.

#6
Foto - 5 JİLET YANIKLARINI GİDERİR Elma sirkesinin yanmayı önleyici özellikleri sayesinde, jilet yanıklarından kolayca kurtulabilirsiniz. Bir kaba elma sirkesi dökün ve içine bir pamuk parçası daldırarak bunu etkilenen bölgeye hafifçe sürün.

5 JİLET YANIKLARINI GİDERİR Elma sirkesinin yanmayı önleyici özellikleri sayesinde, jilet yanıklarından kolayca kurtulabilirsiniz. Bir kaba elma sirkesi dökün ve içine bir pamuk parçası daldırarak bunu etkilenen bölgeye hafifçe sürün.

#7
Foto - 4 MORLUKLARI YOK EDER Temiz bir pamuk parçasını elma sirkesine daldırın. Çürüyen bölgeye bunu uygulayın. Bir saat bekleyin. Sonrasında bölgeyi suyla durulayın. -Yemek sırasında 2 çay kaşığı elma sirkesi karıştırılmış bir bardak su içerek mide yanmasını azaltabilirsiniz.

4 MORLUKLARI YOK EDER Temiz bir pamuk parçasını elma sirkesine daldırın. Çürüyen bölgeye bunu uygulayın. Bir saat bekleyin. Sonrasında bölgeyi suyla durulayın. -Yemek sırasında 2 çay kaşığı elma sirkesi karıştırılmış bir bardak su içerek mide yanmasını azaltabilirsiniz.

#8
Foto - 3 MİDE EKŞİMESİNİ HAFİFLETİR Yemek sırasında 2 çay kaşığı elma sirkesi karıştırılmış bir bardak su içerek mide yanmasını azaltabilirsiniz.

3 MİDE EKŞİMESİNİ HAFİFLETİR Yemek sırasında 2 çay kaşığı elma sirkesi karıştırılmış bir bardak su içerek mide yanmasını azaltabilirsiniz.

#9
Foto - 2 KARACİĞERE DETOKS YAPAR Elma sirkesi çözeltisi içerek karaciğerinizden zararlı toksinleri temizleyebilirsiniz. Bir bardak suyla 1–2 çay kaşığı sirkeyi karıştırın. Yemek yemeden önce bunu için.

2 KARACİĞERE DETOKS YAPAR Elma sirkesi çözeltisi içerek karaciğerinizden zararlı toksinleri temizleyebilirsiniz. Bir bardak suyla 1–2 çay kaşığı sirkeyi karıştırın. Yemek yemeden önce bunu için.

#10
Foto - 1 SİRKE BANYOSU Sirke banyosu, vücut kokusuna sebep olan bakterileri öldürür. Elma sirkesi ayrıca cildin doğal asit veya pH seviyesini daha iyi ve sağlıklı bir hale getirir.

1 SİRKE BANYOSU Sirke banyosu, vücut kokusuna sebep olan bakterileri öldürür. Elma sirkesi ayrıca cildin doğal asit veya pH seviyesini daha iyi ve sağlıklı bir hale getirir.

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