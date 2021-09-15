2021-09-15 15:28:55 Çoğu insan bunu bilmiyor Sirke banyosu yaparsanız bakın ne olur?
Salatalarınıza fazladan bir tad eklemenin yanı sıra, elma sirkesi güzellik ve sağlık için kullandığınız ürünlerin bazılarının yerini de alabilir. Hipokrat, bu açık kahverengi sıvının sağlık yararlarını yere göğe sığdıramamıştır. Sirke güneş yanığını tedavi eder, karaciğerinize detoks yapar, mide ekşimesini hafifletir, cildi yeniler ve kepek sorununa son verir. İşte elma sirkesinin keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 10 faydası…