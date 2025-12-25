'Çocuklarınız öldürüldüğünde hayatta kalmak nasıl bir şey?'

Bir başka anne Aya Hassouna, İsrail füzesiyle vurulan çadırda eşini ve iki küçük çocuğunu kaybetti. Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı geçici barınakların dahi hedef alınması, Gazze’de hiçbir alanın güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Hassouna, savaşın “çocukluğun kendisini çaldığını” ifade ederken, hayatta kalan çocukların dahi bu yıkımın ruhsal enkazını taşıdığını belirtiyor. Asma al-Mughari ise Bureij Mülteci Kampı’nda ailesinden 23 kişiyi tek bir saldırıda kaybetti. Anne babası, kardeşleri ve iki küçük çocuğu, 29 gün enkaz altında kaldıktan sonra tek bir mezara gömüldü. Asma’nın tanıklığı, Gazze’de toplu ölümlerin nasıl sıradanlaştırıldığını ve aile kavramının hedef alındığını açıkça ortaya koyuyor.