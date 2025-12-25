Haber Merkezi Giriş Tarihi: 'Çocuklarınız öldürüldüğünde hayatta kalmak nasıl bir şey?'
Gazze’de terörist İsrail’in aylardır sürdürdüğü saldırılar, yalnızca şehirleri ve evleri değil, annelerin hafızalarını ve çocukların geleceğini de hedef aldı. Filistinli gazeteci Ahmed Abu Artema’nın aktardığı tanıklıklar, Gazze’de yaşanan soykırımın istatistiklerle sınırlı kalmayan, doğrudan insan hayatına ve aile yapısına yönelen yıkıcı boyutunu ortaya koyuyor. Sosyal medya paylaşımları ve birebir görüşmeler üzerinden aktarılan bu anlatımlar, çocuklarını İsrail bombardımanlarında kaybeden annelerin yaşadığı tarif edilemez acıyı gözler önüne seriyor.