  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Çocukları uyutarak cinsel tacizde bulunan Fetöcü Bakın kimmiş?

2023-09-19 08:06:36
Çocukları uyutarak cinsel tacizde bulunan Fetöcü Bakın kimmiş?

Türkiye'yi dehşete düşüren Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun FETÖ'nün TSK'daki askerlerinden sorumlu "Müdür Yardımcısı" pozisyonunda olduğu ortaya çıktı. Ankesörlü telefonla mahrem imamlarıyla irtibat kuran şüphelilerin teşhis ettiği Zoroğlu'nun, FETÖ'cü askerlerle hangi mahrem imamın eşleştirileceğini, örgüt üyesi askerlerin kimlerle evleneceğine dair izdivaç sorumluluğu da üstlendiği belirlendi. İtirafçı Üsteğmen Yılmaz K. ifadesinde, "Zoroğlu, örgüt hiyerarşisi içerisinde yönetici konumunda astlarına talimat verme, astlarının örgüt mensupları ile ne şekilde nerede irtibat kuracağına belirleme, kod isim takma gibi örgüt içinde üst düzey yönetici pozisyonunda olan kişilerin yetkilerine sahipti" dedi.

#1
Foto - Çocukları uyutarak cinsel tacizde bulunan Fetöcü Bakın kimmiş?

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ihraç edildikten sonra açtığı özel çocuk psikiyatri kliniğinde aile içi taciz teşhisi koyduğu yüzlerce çocuğun ailesine tehdit ve şantaj yaptığı belirlenen FETÖ'cü çocuk psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun, örgütün TSK'daki askerlerinden sorumlu "Müdür Yardımcısı" pozisyonunda olduğu ortaya çıktı.

#2
Foto - Çocukları uyutarak cinsel tacizde bulunan Fetöcü Bakın kimmiş?

Zoroğlu, ankesörlü telefonla mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu belirlenen Üsteğmen Yılmaz K.'nın da mahrem imamlığını yapıyordu. Yılmaz K. verdiği ifadede Zoroğlu'nun örgüt mensubu askerlere örgütsel anlamda abilik yapan, diğer örgüt mensuplarının üstünde sorumlu olarak görev yaptığını, örgüt içindeki mahrem askeri yapıda 'Müdür Yardımcısı' pozisyonunda olduğunu dile getirdi.

#3
Foto - Çocukları uyutarak cinsel tacizde bulunan Fetöcü Bakın kimmiş?

İZDİVAÇLARINI DA KONTROL EDİYORDU Zoroğlu'nun örgüt mensubu ile örgüt mensubu sorumlusunun manevi anlamda yetişmesini, öğrencilerin izdivacını, tayini çıkanların devir teslimini takip etme görevi olduğunu dile getiren Üsteğmen Yılmaz K.,

#4
Foto - Çocukları uyutarak cinsel tacizde bulunan Fetöcü Bakın kimmiş?

"Örgüt hiyerarşisi içerisinde yönetici konumunda astlarını talimat verme, astlarının örgüt mensupları ile ne şekilde nerede irtibat kuracağını belirleme, bu kişilere kod isim takma gibi örgüt içinde üst düzey yönetici pozisyonunda olan kişilerin yetkilerine sahipti" diye konuştu.

#5
Foto - Çocukları uyutarak cinsel tacizde bulunan Fetöcü Bakın kimmiş?

BANA 'BEŞİR' KOD İSMİNİ VERDİLER Remzi Y. isimli şüpheli verdiği ifadede, "Süleyman Salih Zoroğlu, bana özel bir birim var kendi bulundukları bir ortamda dini vecibeleri yerine getiremiyorlar. Bunlara bu konuda yardımcı olarak yapı içerisinde çalışıp çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de kabul ettim. Mehmet S. isimli sorumlu Salih Zoroğlu'na bağlı olarak faaliyet gösteriyordu. Bana 'Beşir' kod ismini verdiler. Salih, İstanbul iline gidene kadar Gaziantep'deyken bu grubun sorumlusuydu" dedi.

#6
Foto - Çocukları uyutarak cinsel tacizde bulunan Fetöcü Bakın kimmiş?

NASIL DAVRANACAKLARINI GÖSTERİYORDU Örgüt evlerinde kalan şüpheliler ifadelerinde, Zoroğlu'nun İstanbul'daki örgüt toplantılarına katıldığı, bu toplantılarda öğrencilere nasıl davranılacağı konusunda seminer gibi sohbet tarzında eğitim verdiğini anlattı.

#7
Foto - Çocukları uyutarak cinsel tacizde bulunan Fetöcü Bakın kimmiş?

Örgüt toplantılarına katılan bir başka isim olan Akif Ş. de Zoroğlu hakkında, "Toplantılardan tanıdığım bildiğim şahıslar arasında o dönem Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölüm Başkanı Çocuk Psikiyatri Uzmanı Salih Zoroğlu da vardı "ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Çocukları uyutarak cinsel tacizde bulunan Fetöcü Bakın kimmiş?

Bir başka ifade veren, Mehmet Serdar S. ise, "Ben İlyas A.'nın evine gittiğimde bu evde tanıdık olan Salih Zoroğlu, Hamdi T. ve Mehmet S. isimli şahısları görüyordum. Bu şahıslar evde olduğunda beni ayrı bir odaya alır, benim bu şahıslarla karşılaşmama müsaade etmezdi" diyerek Zoroğlu'nu teşhis etti.

Gürcistan'da darbe hazırlığı!
Dünya

Gürcistan'da darbe hazırlığı!

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren bir grubun iktidarı şiddet yoluyla ele geçirme amacıyla huzursuz..
Zelenskıy'den Putin açıklaması! Ruslara meydan okudu: İzin vermeyeceğiz, toprak tavizi yok! İlan etti
Dünya

Zelenskıy'den Putin açıklaması! Ruslara meydan okudu: İzin vermeyeceğiz, toprak tavizi yok! İlan etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, ABD merkezli televizyon kanalı CBS'ye verdiği demeçte, Ukrayna'nın toprak tavizi vermeyeceğini aç..
Abdullah Gül’le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu
Siyaset

Abdullah Gül’le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kemal Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili için görüşmeye gittiğimde Abdullah Gül'ün adaylığını bana söyled..
Cübbeli Ahmet Hoca Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısı aracılığıyla çağrı yaptı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısı aracılığıyla çağrı yaptı!

Cübbeli Ahmet Hoca, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun köşe yazısı aracılığıyla Müslümanlara çağrıda ..

"20 Eylül'de topraktan fışkıracak" demişti! Büyük güne saatler kala Haluk Özdil'den yeni duyuru: Yer yerinden oynayacak
ABD'den Ahmedinejad kararı
Dünya

ABD'den Ahmedinejad kararı

ABD Başkanı Biden, eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23