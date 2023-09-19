2023-09-19 08:06:36 Çocukları uyutarak cinsel tacizde bulunan Fetöcü Bakın kimmiş?
Türkiye'yi dehşete düşüren Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun FETÖ'nün TSK'daki askerlerinden sorumlu "Müdür Yardımcısı" pozisyonunda olduğu ortaya çıktı. Ankesörlü telefonla mahrem imamlarıyla irtibat kuran şüphelilerin teşhis ettiği Zoroğlu'nun, FETÖ'cü askerlerle hangi mahrem imamın eşleştirileceğini, örgüt üyesi askerlerin kimlerle evleneceğine dair izdivaç sorumluluğu da üstlendiği belirlendi. İtirafçı Üsteğmen Yılmaz K. ifadesinde, "Zoroğlu, örgüt hiyerarşisi içerisinde yönetici konumunda astlarına talimat verme, astlarının örgüt mensupları ile ne şekilde nerede irtibat kuracağına belirleme, kod isim takma gibi örgüt içinde üst düzey yönetici pozisyonunda olan kişilerin yetkilerine sahipti" dedi.