Çocuklar okula gitmeden bu detaya dikkat

Okul çocuklarının, birçok besin öğesine olan ihtiyacının hızlı büyüme ve gelişme nedeni ile hayatın diğer dönemlerine kıyasla daha fazla olduğunu vurgulayan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Soydemir, çocukların bu dönemde hem doğru beslenme alışkanlıkları kazanmaları hem de yeterli ve dengeli beslenmeleri gerektiğini söyledi. Çocuklar için okul döneminin yavaş ancak büyümenin kesintisiz sürdüğü bir dönem olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Soydemir, sağlıklı büyüme için enerji ve besin öğelerinin yeterli ve dengeli miktarda olması, başta enerji, protein, kalsiyum, demir ve B grubu vitaminler olmak üzere tüm besin öğelerinin doğru besin tercihleri ile sağlanması gerektiğini anlattı.