Çocuğunu özel okula gönderen aileler işte şimdi hapı yuttu! Bu karar sonrası büyük şok yaşayacaklar

Bazı özel okullar, çocuğu özel okulda okuyan velileri arayarak geçtiğimiz yılın 2 ila 3 katı fiyatlarla velileri yeni kayıt için ikna etmeye çalışıyor. Veliler ise şimdiden çocuklarını okutabilmek için nasıl bütçe ayıracaklarını düşünmeye başladı. Konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bugünlerde velilerden gelen çok sayıda şikayet var. Erken kayıt baskısıyla fahiş zamlar yapılmış özel okul ücretlerinin ödenmesi için velilere mesajlar gönderiliyor, aranıyor. Aksi halde Ocak ayında daha yüksek ücretle kayıt yapmak zorunda kalırsınız' diyorlar" dedi. Ağaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmenin kapsamında yalnızca ocak ve Mayıs aylarında eğitim ücretlerinde değişikliğe gidilebileceğini aktararak, "Bu tür kayıt baskısı yapan özel okullar, hem belirlenmiş tarihe uymuyor hem de mevzuatta belirlenen oranlara uymuyorlar. Aynı sınıftaki iki öğrenci için bir veliden yüzde 86, diğer veliden ise yüzde 115 zam talep ediliyor” diye konuştu.