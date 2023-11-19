2023-11-19 13:58:23 Çocuğunu özel okula gönderen aileler işte şimdi hapı yuttu! Bu karar sonrası büyük şok yaşayacaklar
Özel okullar yine inanılmaz zamlarla gündeme geldi. Çocuğunu özel okula gönderenlere büyük şok daha ocak ayı gelmeden rekor zam haberi geldi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise konuya ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Henüz yeni yıl gelmeden özel okullar velileri arayarak “erken kayıt” adı altında baskı yapmaya başladı. Hatta, okulların çok yüksek zam oranlarıyla velileri ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi. Lakin bu durumun kanuna aykırı olduğu ve okulların böyle bir şey yapmak gibi bir hakları olmadığı Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu tarafından açıklandı.