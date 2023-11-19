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Çocuğunu özel okula gönderen aileler işte şimdi hapı yuttu! Bu karar sonrası büyük şok yaşayacaklar

2023-11-19 13:58:23
Çocuğunu özel okula gönderen aileler işte şimdi hapı yuttu! Bu karar sonrası büyük şok yaşayacaklar

Özel okullar yine inanılmaz zamlarla gündeme geldi. Çocuğunu özel okula gönderenlere büyük şok daha ocak ayı gelmeden rekor zam haberi geldi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise konuya ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Henüz yeni yıl gelmeden özel okullar velileri arayarak “erken kayıt” adı altında baskı yapmaya başladı. Hatta, okulların çok yüksek zam oranlarıyla velileri ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi. Lakin bu durumun kanuna aykırı olduğu ve okulların böyle bir şey yapmak gibi bir hakları olmadığı Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu tarafından açıklandı.

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Foto - Çocuğunu özel okula gönderen aileler işte şimdi hapı yuttu! Bu karar sonrası büyük şok yaşayacaklar

Bazı özel okullar, çocuğu özel okulda okuyan velileri arayarak geçtiğimiz yılın 2 ila 3 katı fiyatlarla velileri yeni kayıt için ikna etmeye çalışıyor. Veliler ise şimdiden çocuklarını okutabilmek için nasıl bütçe ayıracaklarını düşünmeye başladı. Konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bugünlerde velilerden gelen çok sayıda şikayet var. Erken kayıt baskısıyla fahiş zamlar yapılmış özel okul ücretlerinin ödenmesi için velilere mesajlar gönderiliyor, aranıyor. Aksi halde Ocak ayında daha yüksek ücretle kayıt yapmak zorunda kalırsınız' diyorlar" dedi. Ağaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmenin kapsamında yalnızca ocak ve Mayıs aylarında eğitim ücretlerinde değişikliğe gidilebileceğini aktararak, "Bu tür kayıt baskısı yapan özel okullar, hem belirlenmiş tarihe uymuyor hem de mevzuatta belirlenen oranlara uymuyorlar. Aynı sınıftaki iki öğrenci için bir veliden yüzde 86, diğer veliden ise yüzde 115 zam talep ediliyor” diye konuştu.

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Foto - Çocuğunu özel okula gönderen aileler işte şimdi hapı yuttu! Bu karar sonrası büyük şok yaşayacaklar

Özel okulların, kanun tarafından belirtilen tarihler gelmeden zam talebinde bulunmalarının kanuna aykırı olduğunu dile getiren Ağaoğlu, Kasım ayında kesinlikle erken kayıt ücreti isteyeceğini açıkladı. Olaya ilişkin olarak, "Bu hükümlere uyulmadığı takdirde kanunun 7 maddesi hühümleri uygulanır: Kurum açma izninin iptali. Bu da çok ciddi bir durumdur” ifadelerine yer verdi. Özel okulların belirtilen tarih konusundaki bilgi verdiler zam talep etmesi noktasında velilerin Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabileceklerini açıklayan Ağaoğlu, çıkacak kararın mahkeme kararı hükmünde olacağını bildirdi.

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