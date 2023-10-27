2023-10-27 16:35:03 Coca-Cola ile ilgili o “Filistin” gerçeği herkesi şaşırttı! Hiç kimse bunu bilmiyordu! Şok olacaksınız
Gazze'ye bomba yağdırmaya devam eden, masum insanların ölümlerine neden olan İsrail'i yere Coca-Cola döküp protesto edenlerin sayısının hızla arttığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Coca-Cola ile ilgili pek çok kişinin bilmediği ilginç bilgiler verdi. “Filistin'e yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket olan Coca-Cola'nın Filistin'de Ramallah, Tulkarim, Jericho ve Gazze'de bulunan 5 fabrikası ve yedi dağıtım merkezinde 1000 Filistinli çalışıyor” ifadelerini kullanan Tezel, yazısında şunları kaydetti: