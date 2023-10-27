Coca-Cola ile ilgili o “Filistin” gerçeği herkesi şaşırttı! Hiç kimse bunu bilmiyordu! Şok olacaksınız

Agnostisizm ya da bilinemezcilik, en yaygın ve bilinen tanımıyla, Tanrı veya Tanrısal varlıkların bilinemez veya varlığı ile birlikte yokluğunun da kanıtlanamaz olduğunu savunan bir felsefi görüştür. Buffett'ın ailesi de Presbiteryendir. Presbiteryen Kilisesi, Protestanlığın Kalvinist geleneğinin bir parçasıdır. Derdim Coca-Cola'yı savunmak değil. İçecek olarak hiç sevmem, sağlığa zararlı olduğu için de çocuklarıma da içirmem. Ama gerçekleri bilmekte fayda var: