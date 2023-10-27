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Medya
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Coca-Cola ile ilgili o "Filistin" gerçeği herkesi şaşırttı! Hiç kimse bunu bilmiyordu! Şok olacaksınız

2023-10-27 16:35:03
Coca-Cola ile ilgili o “Filistin” gerçeği herkesi şaşırttı! Hiç kimse bunu bilmiyordu! Şok olacaksınız

Gazze'ye bomba yağdırmaya devam eden, masum insanların ölümlerine neden olan İsrail'i yere Coca-Cola döküp protesto edenlerin sayısının hızla arttığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Coca-Cola ile ilgili pek çok kişinin bilmediği ilginç bilgiler verdi. “Filistin'e yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket olan Coca-Cola'nın Filistin'de Ramallah, Tulkarim, Jericho ve Gazze'de bulunan 5 fabrikası ve yedi dağıtım merkezinde 1000 Filistinli çalışıyor” ifadelerini kullanan Tezel, yazısında şunları kaydetti: 

#1
Foto - Coca-Cola ile ilgili o "Filistin" gerçeği herkesi şaşırttı! Hiç kimse bunu bilmiyordu! Şok olacaksınız

“Gazze'ye bomba yağdırmaya devam eden, masum insanların ölümlerine neden olan İsrail'i yere Coca-Cola döküp protesto edenlerin sayısı hızla artıyor.  Sosyal medyada sürekli kasa kasa, koli koli Coca-Cola döken insanların videolarıyla karşılaşıyorum. Bu gidişle ünlü meşrubat şirketi satış rekoru kırabilir!  Toplumumuzda Coca-Cola'nın İsrail markası olduğuna dair yanlış bir algı var. 

#2
Foto - Coca-Cola ile ilgili o "Filistin" gerçeği herkesi şaşırttı! Hiç kimse bunu bilmiyordu! Şok olacaksınız

Coca-Cola, yüzde 100 halka açık bir şirket. New York borsasında işlem gören şirketin hisseleri yatırımcılar tarafından alınıp, satılabilmektedir. Dolayısı ile Coca-Cola'nın tek bir sahibi yok. Bugün şirketin 230 binin üzerinde hissedarı bulunuyor.  Eğer şirketin en büyük hissedarı Berkshire Hathaway Inc.'in CEO'su ve en büyük hissedarı Warren Buffett, Yahudi diye yere kola döküyorsanız da hata ediyorsunuz.  Borsa simsarı Howard Buffett'ın oğlu olarak 1930'da ABD-Nebraska'da doğan Warren Buffett, Yahudi değil, Agnostik'tir. 

#3
Foto - Coca-Cola ile ilgili o "Filistin" gerçeği herkesi şaşırttı! Hiç kimse bunu bilmiyordu! Şok olacaksınız

Agnostisizm ya da bilinemezcilik, en yaygın ve bilinen tanımıyla, Tanrı veya Tanrısal varlıkların bilinemez veya varlığı ile birlikte yokluğunun da kanıtlanamaz olduğunu savunan bir felsefi görüştür.  Buffett'ın ailesi de Presbiteryendir. Presbiteryen Kilisesi, Protestanlığın Kalvinist geleneğinin bir parçasıdır. Derdim Coca-Cola'yı savunmak değil. İçecek olarak hiç sevmem, sağlığa zararlı olduğu için de çocuklarıma da içirmem. Ama gerçekleri bilmekte fayda var: 

#4
Foto - Coca-Cola ile ilgili o "Filistin" gerçeği herkesi şaşırttı! Hiç kimse bunu bilmiyordu! Şok olacaksınız

Filistin'e yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket olan Coca-Cola'nın Filistin'de Ramallah, Tulkarim, Jericho ve Gazze'de bulunan 5 fabrikası ve yedi dağıtım merkezinde 1000 Filistinli çalışıyor.  Şu anda Filistin'de en büyük 3. işveren ve en büyük 5. yatırımcı durumunda olan şirketin temiz suya erişimden kütüphanelere, hastanelere vs. birçok alanda sosyal yardım projeleri gerçekleştiriyor. 

#5
Foto - Coca-Cola ile ilgili o "Filistin" gerçeği herkesi şaşırttı! Hiç kimse bunu bilmiyordu! Şok olacaksınız

Özetle İsrail'i protesto edeceğim diye sokağa Coca-Cola dökenlerin ABD'yi kınamak için dolar yakanlardan farkı yok! Sadece şirketin daha çok para kazanmasına vesile oluyorlar. Daha zekice protestolar icat edilmeli!”

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