Çobankale’nin sırrı belgesel oldu

Yapımcı Yusuf İşsver, Çobankale’nin tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade etti. İşsever, kazı çalışmaları devam eden tarihi mekanın belgeseliyle Yalova Film Festivali'nin Kültürel Miras kategorisinde yarışmaya girdiğini belirterek, “Doğma büyüme Yalovalıyım. Yalovalı olduğum için de ilimin tanıtılmasında rol üstlenmek istiyorum. Bu anlamda ne yapabiliri mi düşündüğümde bu belgesel fikri aklıma geldi. Daha sonrasında beraber çalışma yürüttüğümüz ekip arkadaşlarımla birlikte belgeseli çekmeye karar verdik. Yalova’nın tanıtımında da rol almasını umuyoruz. Arkada çalışan bir profesyonel bir ekip var. Çok kısa süremiz vardı. 4 gün gibi kısa bir sürede, 12 kişilik bir ekiple bu belgeseli yarışmaya yetiştirmeyi başardık. Bildiğimiz kadarıyla Çobankale’de bu tarz detaylı belgesel yapılmadı. Şuan çektiğimiz bu belgeselle Çobankale’yi ülkemize ve dünyaya tanıtmayı planlamaktayız” diye konuştu.