Haziran ayında Climeworks, İzlanda’da yılda 36.000 metrik ton kapasiteli ikinci ticari boyutlu tesisini inşa etmeye başladı. Firmanın 2030’a kadar yılda bir milyon ve 2050 yılına kadar da 1 milyar ton kapasiteye ulaşma hedefi bulunuyor. Ancak bu tesis tamamlandığında bile her yıl havaya salınan toplam küresel karbondioksit emisyonlarının küçük bir yüzdesine tekabül edecek. Zira Uluslararası Enerji Ajansı’na göre sadece 2021 yılında atmosfere 36,3 milyar metrik tonluk rekor miktarda karbondioksit salındı.