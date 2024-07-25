Cirit müsabakasında korkutan anlar

Keyifli bir maç izlediklerini, maçın ortalarına doğru atların çarpışmasıyla keyiflerinin kaçtığını belirten ciritçi Şahin Köprücü, "Dede Korkut Şölenlerinin bugün 3'üncü günü ve son günü. Güzel bir maç oynandı, güzel bir müsabaka oldu. Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Dede Korkut Atlı Spor Kulübü arasında güzel bir maç oldu. Ufak tefek sıkıntılar oldu, at çarpışması oldu ama çok şükür kimse zarar görmedi. Maçı izlemeye gelen seyircilerimize de çok çok teşekkür ederiz. Güzel bir müsabaka oldu, inşallah seneye daha güzelini yapacağız" ifadelerini kullandı.