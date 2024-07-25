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Yaşam
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Cirit müsabakasında korkutan anlar

2024-07-25 08:27:25
Cirit müsabakasında korkutan anlar

Bayburt'ta oynanan cirit müsabakasında atlar çarpıştı. Yaşanan kaza yürekleri ağızlara getirdi.

#1
Foto - Cirit müsabakasında korkutan anlar

Bayburt Uluslararası Dede Korkut 28. Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bey Böyrek Cirit müsabakası düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan dostluk maçının ikinci yarısında iki at birbiriyle çarpıştı, korku dolu anlar yaşandı.

#2
Foto - Cirit müsabakasında korkutan anlar

Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ile Bayburt Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabaka, oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Dede Korkut’a özel icra edilen müsabakada kazanan dostluk olurken 2 devre şeklinde oynanan karşılaşmada aksilik yaşandı, atlar çarpıştı.

#3
Foto - Cirit müsabakasında korkutan anlar

. Kazada Cafer Yurtsever ile Kadir Köprücü isimli sporcuların atları ikinci yarıda maç esnasında birbirine çarptılar.

#4
Foto - Cirit müsabakasında korkutan anlar

Atıyla birlikte yere düşen Yurtsever, düştüğü yerden kalkarak atına müdahale etti. Bir süre yerde kalan at müsabakayı izleyemeye gelenleri ve sahibini korkuttu.

#5
Foto - Cirit müsabakasında korkutan anlar

Eyerin açılmasıyla yerde baygın şekilde yatan at kendine gelirken, maça kalınan yerden devam edildi, maç tamamlandı.

#6
Foto - Cirit müsabakasında korkutan anlar

Keyifli bir maç izlediklerini, maçın ortalarına doğru atların çarpışmasıyla keyiflerinin kaçtığını belirten ciritçi Şahin Köprücü, "Dede Korkut Şölenlerinin bugün 3'üncü günü ve son günü. Güzel bir maç oynandı, güzel bir müsabaka oldu. Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Dede Korkut Atlı Spor Kulübü arasında güzel bir maç oldu. Ufak tefek sıkıntılar oldu, at çarpışması oldu ama çok şükür kimse zarar görmedi. Maçı izlemeye gelen seyircilerimize de çok çok teşekkür ederiz. Güzel bir müsabaka oldu, inşallah seneye daha güzelini yapacağız" ifadelerini kullandı.

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