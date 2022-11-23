Çırak olarak başlamışlardı! Şimdi ürettikleri ürünü Avrupa ülkeleri havada kapıyor

Arpa, Mardin’de önemli bir konuma gelme gibi bir hayalleri olduğunu belirterek, “İlk başlarda bu küçük mağazamızda başladık, şu anda 3 tane büyük mağazamız var. Atölye ile beraber 4 şubemiz var diyebiliriz. Burası küçük bir dükkan ancak burada bu işe başladığımız için de kapatmayı düşünmüyoruz. Bu şirket ayakta olduğu sürece bu dükkanımız açık kalmaya devam edecek. Bu tabela biz var olduğumuz sürece açık kalacak. Birçok bayilik istekleri geliyor, onların üzerine çalışıyoruz. Diğer illerde bayilikler açmak üzereyiz. Bizim de gelecek hedefimiz büyümek doğrultusunda, holding ve grup olma aşamasına ulaşmak gibi büyük hayallerimiz var. Mardin’de önemli bir konuma gelme gibi bir hayalimiz var. Allah nasip ederse 250 kişiye kadar istihdam gibi bir hedefimiz var.