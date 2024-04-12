Çırak bulamayınca işi eşine öğretti!

Soy isimlerinin yaptıkları iş nedeniyle kalaycı olduğunu Belirten Ali Kalaycı, “Kalaycılık dede mesleğimiz. Soy isimler verilirken işimizden dolayı ‘kalaycı’ soy ismini almışız. Bakır kap ve kazanların yerini alüminyum, plastik, porselen ve sırça alınca bir zamanların gözde mesleği kalaycılık unutulmaya yüz tutmuştu. Bakırın faydası yeniden anlaşılınca bizim meslek de yeniden kıymetlendi. 2000 yılından sonra eskiler emekli olup işi bıraktı, yeniler ise başka mesleklere yöneldi. Bizim gibi arada kalanlar ‘oldurmaz da öldürmez de’ diyerek devam etti. O dönemle kendimizi bile geçindiremediğimiz için çırak almadığımız gibi kimseye de bu mesleği tavsiye etmiyorduk. Yalnız kalmayayım diye hanıma öğrettim. Kalaycılık şimdi yeninden gözde meslek oldu” dedi.