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Teknoloji-Bilişim
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Çip savaşı kızıştı

2022-08-10 22:09:09
Çip savaşı kızıştı

Çin ve ABD arasında yarı iletken çip krizi yaşanıyor. ABD'nin yeni çip yasasını eleştiren Çin, haksız rekabete izin vermeyeceğini belirtiyor.

#1
Foto - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan yeni Çip ve Bilim Yasası, endüstriye 280 milyar dolarlık destek verecek.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan yeni Çip ve Bilim Yasası, endüstriye 280 milyar dolarlık destek verecek.

#2
Foto - Ancak ABD, Çin gibi “ulusal güvenlik tehdidi oluşturan” ülkelerdeki fabrikaların kapatılmasını istiyor. Çin ise yeni çip yasasıyla ABD’nin küresel ticaret ilkelerini çiğnediğine inanıyor.

Ancak ABD, Çin gibi “ulusal güvenlik tehdidi oluşturan” ülkelerdeki fabrikaların kapatılmasını istiyor. Çin ise yeni çip yasasıyla ABD’nin küresel ticaret ilkelerini çiğnediğine inanıyor.

#3
Foto - Çin, yeni çip yasası üzerinden ABD’ye saldırdı Geçtiğimiz gün ABD, yarı iletken çip krizine karşı ilk adımı attı.

Çin, yeni çip yasası üzerinden ABD’ye saldırdı Geçtiğimiz gün ABD, yarı iletken çip krizine karşı ilk adımı attı.

#4
Foto - Çin’e karşı teknolojik rekabeti artırmaya çalışan ülke, 52 milyar doları yarı iletkenlere olmak üzere 280 milyar dolar sektörel destek verecek.

Çin’e karşı teknolojik rekabeti artırmaya çalışan ülke, 52 milyar doları yarı iletkenlere olmak üzere 280 milyar dolar sektörel destek verecek.

#5
Foto - Bu durum ise Çin’deki ticaret birliklerini sinirlendirmiş gibi görünüyor.

Bu durum ise Çin’deki ticaret birliklerini sinirlendirmiş gibi görünüyor.

#6
Foto - Çin hükümeti uzun süredir ABD’nin çip yasasının rekabette haksızlık yaratacağını söylüyor.

Çin hükümeti uzun süredir ABD’nin çip yasasının rekabette haksızlık yaratacağını söylüyor.

#7
Foto - 280 milyar dolarlık desteğin küresel çip tedariğini çözmeyeceğini ve hatta zinciri daha çok kıracağını belirtti.

280 milyar dolarlık desteğin küresel çip tedariğini çözmeyeceğini ve hatta zinciri daha çok kıracağını belirtti.

#8
Foto - Çin Ticaret Bakanlığı, Çin’in hak ve çıkarlarını korumak için önlemler alacağını aktardı.

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin’in hak ve çıkarlarını korumak için önlemler alacağını aktardı.

#9
Foto - Biden tarafından kabul edilen yeni yasa, ABD’nin çip üretimindeki pazar payını önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 2’den yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyor.

Biden tarafından kabul edilen yeni yasa, ABD’nin çip üretimindeki pazar payını önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 2’den yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyor.

#10
Foto - Ancak ABD, sübvansiyon alacak şirketlerin Çin’den çıkması gerektiğini savunuyor.

Ancak ABD, sübvansiyon alacak şirketlerin Çin’den çıkması gerektiğini savunuyor.

#11
Foto - Beyaz Saray, “Yarı iletkeni Amerika icat etti, ancak bugün dünya arzının yaklaşık yüzde 10’unu ve en gelişmiş çiplerin hiçbirini üretmiyor. Bunun yerine, küresel üretimin yüzde 75’i için Doğu Asya’ya güveniyoruz” dedi.

Beyaz Saray, “Yarı iletkeni Amerika icat etti, ancak bugün dünya arzının yaklaşık yüzde 10’unu ve en gelişmiş çiplerin hiçbirini üretmiyor. Bunun yerine, küresel üretimin yüzde 75’i için Doğu Asya’ya güveniyoruz” dedi.

#12
Foto - Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi ve Çin Uluslararası Ticaret Odası ise bu karara karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi ve Çin Uluslararası Ticaret Odası ise bu karara karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

#13
Foto - ABD’nin yarı iletken şirketlerine yönelik zorlama gücünü kabul etmediklerini belirten odalar, uluslararası şirketler ile birlikte çalışacaklarının altını çizdi.

ABD’nin yarı iletken şirketlerine yönelik zorlama gücünü kabul etmediklerini belirten odalar, uluslararası şirketler ile birlikte çalışacaklarının altını çizdi.

#14
Foto - ABD’nin başlıca Intel, GlobalFoundries ve Micron gibi firmalara ödeme yapması bekleniyor.

ABD’nin başlıca Intel, GlobalFoundries ve Micron gibi firmalara ödeme yapması bekleniyor.

#15
Foto - Çin’de üretim hatları bulunan Samsung ve TSMC’nin ise bu sübvansiyonlardan yararlanıp yararlanamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Çin’de üretim hatları bulunan Samsung ve TSMC’nin ise bu sübvansiyonlardan yararlanıp yararlanamayacağı henüz netlik kazanmadı.

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