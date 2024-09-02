  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
Çip devi Intel zorda! Bazı varlıkları elden çıkaracaklar

2024-09-02 19:21:15
Çip devi Intel zorda! Bazı varlıkları elden çıkaracaklar

ABD merkezli çip devi Intel, şirket tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor. Son bilgilere göre ise Intel CEO'su, şirket varlıklarını elden çıkarma ve maliyetleri düşürmeyi planlıyor.

#1
Foto - Çip devi Intel zorda! Bazı varlıkları elden çıkaracaklar

Teknoloji dünyasında çip üretimi denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Intel, zor bir dönemden geçiyor. Şirketin CEO’su Pat Gelsinger, önümüzdeki haftalarda şirketin yönetim kuruluna maliyet kesintisi ve varlık satışı konularında kapsamlı bir plan sunmaya hazırlanıyor. Gelsinger ve diğer üst düzey yöneticilerin, Intel’in sermaye harcamalarını yeniden yapılandırmak ve gereksiz iş kollarından kurtulmak için stratejiler geliştirdiği bildirildi.

#2
Foto - Çip devi Intel zorda! Bazı varlıkları elden çıkaracaklar

Eylül ortasında gerçekleşmesi beklenen bu toplantıda sunulacak plan, programlanabilir çip birimi Altera da dahil olmak üzere, Intel'in artık şirketin bir zamanlar büyük olan kârından finanse edemeyeceği işletmeleri satarak genel maliyetlerin nasıl azaltılacağına dair fikirleri içerecek.

#3
Foto - Çip devi Intel zorda! Bazı varlıkları elden çıkaracaklar

Gelsinger’in yapacağı sunumda detaylandıracağı plan henüz Intel'i bölme ve fason üretim operasyonunu ya da dökümhanesini (Intel Fondry) TSMC gibi bir alıcıya satma planlarını içermiyor. Intel halihazırda döküm işini tasarım işinden ayırmış durumda ve bu yılın ilk çeyreğinden bu yana mali sonuçlarını ayrı olarak raporluyor.

#4
Foto - Çip devi Intel zorda! Bazı varlıkları elden çıkaracaklar

Planın bir diğer önemli parçası, Intel’in sermaye harcamalarını azaltma yönündeki adımları olacak. Şirketin Almanya’da 32 milyar dolarlık fabrika projesini durdurma veya tamamen iptal etme olasılığı üzerinde duruluyor. Bu proje, son dönemde gecikmelerle karşı karşıya kalmıştı. Ayrıca, Intel’in sermaye harcamalarını 2025 yılına kadar yüzde 17 oranında düşürmeyi ve 21,5 milyar dolara çekmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.

#5
Foto - Çip devi Intel zorda! Bazı varlıkları elden çıkaracaklar

Intel’in, bu maliyet kesinti planları kapsamında ilk etapta programlanabilir çip birimi Altera'yı elden çıkarmayı düşündüğü belirtiliyor. Şirketin bir zamanlar önemli bir yatırım olarak gördüğü Altera, 2015 yılında 16,7 milyar dolara satın alınmıştı.

#6
Foto - Çip devi Intel zorda! Bazı varlıkları elden çıkaracaklar

Ancak artık Intel’in devasa kâr marjlarından beslenemediği için satışa çıkarılması gündemde. Altera'nın tamamen satılmasının yanı sıra, bu birimin ayrı bir yan kuruluş olarak yapılandırılması da olasılıklar arasında yer alıyor. Bu durum, çip üreticisi Marvell gibi potansiyel alıcılar için ilgi çekici bir fırsat oluşturabilir.

#7
Foto - Çip devi Intel zorda! Bazı varlıkları elden çıkaracaklar

Intel için Eylül ortasında yapılacak olan yönetim kurulu toplantısı, şirketin geleceği açısından hayati bir önem taşıyacak. Ağustos ayında açıklanan ikinci çeyrek finansal sonuçları felaket niteliğinde olmuştu. Bu raporların ardından şirketin temettü ödemeleri askıya alındı ve maliyetleri azaltmak amacıyla yüzde 15 oranında iş gücü kesintisine gidildi. Bu gelişmelerin ışığında, Intel’in yönetim kurulu, hangi iş kollarının korunacağı ve hangilerinin elden çıkarılacağı konusunda kritik kararlar almak zorunda kalacak.

#8
Foto - Çip devi Intel zorda! Bazı varlıkları elden çıkaracaklar

Intel, yapay zeka çağına ayak uydurma çabaları kapsamında zor bir dönemde. Değer 3 trilyon doları bulan Nvidia gibi devlerle rekabet etmekte zorlanan Intel’in piyasa değeri, kötüleşen mali performans nedeniyle 100 milyar doların altına gerilemiş durumda. CEO Pat Gelsinger, bu zor süreçte yatırımcıları rahatlatmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtiyor. Ancak, şirketin gerçek anlamda bir dönüşüm geçirip geçiremeyeceği, Eylül ayındaki yönetim kurulu toplantısının ardından daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Intel'in, danışmanlık hizmetleri almak için Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi finans devleriyle iş birliği yapması, şirketin ciddi bir yeniden yapılanma sürecine girdiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Genç nesiller rahatsız!
Gündem

Genç nesiller rahatsız!

yeniakit.com.tr Yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in bugünkü yazısı...
İstanbul, İzmir ve 5 ilde alarm! Çok kuvvetli geliyor
Gündem

İstanbul, İzmir ve 5 ilde alarm! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) gece yarısı flaş uyarı geldi. MGM, başta İstanbul olmak üzere İzmir, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce,..
Rusya duyurdu: Türkiye, Suriye’den asker çekme görüşmelerine hazır!
Dünya

Rusya duyurdu: Türkiye, Suriye’den asker çekme görüşmelerine hazır!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekme görüşmelerine hazır olduğunu açıkladı. Ancak Lavrov, belirli ..
Yarım asırlık Türk inşaat devi iflas etti
Ekonomi

Yarım asırlık Türk inşaat devi iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez 50 yıllık inşaat devi EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ’ye yönelik açılan davanın duyurusu yapıldı. ..
Türkiye'den Azerbaycan açıklaması: Tarihi bir önem taşıyor
Gündem

Türkiye'den Azerbaycan açıklaması: Tarihi bir önem taşıyor

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimleri hakkında bir açıklama yayımladı.
Atatürk söylemleri ile yapılan darbeler… 28 Şubat söylemleri teğmenlerin ağzına nereden pelesenk oldu?
Gündem

Atatürk söylemleri ile yapılan darbeler… 28 Şubat söylemleri teğmenlerin ağzına nereden pelesenk oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23