Çip devi Intel zorda! Bazı varlıkları elden çıkaracaklar

Intel, yapay zeka çağına ayak uydurma çabaları kapsamında zor bir dönemde. Değer 3 trilyon doları bulan Nvidia gibi devlerle rekabet etmekte zorlanan Intel’in piyasa değeri, kötüleşen mali performans nedeniyle 100 milyar doların altına gerilemiş durumda. CEO Pat Gelsinger, bu zor süreçte yatırımcıları rahatlatmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtiyor. Ancak, şirketin gerçek anlamda bir dönüşüm geçirip geçiremeyeceği, Eylül ayındaki yönetim kurulu toplantısının ardından daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Intel'in, danışmanlık hizmetleri almak için Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi finans devleriyle iş birliği yapması, şirketin ciddi bir yeniden yapılanma sürecine girdiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.