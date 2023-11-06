Çinliler Mersin'de apar topar harekete geçti! İşte sebebi

Chery Group, Eylül 2023'te, yıllık yüzde 30.7 artışla 190 bin 80 araç satarak ilk kez aylık satışlarında 190 bin adedi geride bıraktı ve bir rekor daha kırmış oldu. Kısa süre önce Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue da yatırım için Türkiye'yi radarına aldıklarını açıklayarak, "Türkiye için büyük planlarımız var. Üretimi burada yapıp Avrupa'ya satmayı düşünüyoruz. Biz 'Çin'de Çin için' sloganını kullanırız. Belki bir gün 'Türkiye'de Türkiye ve Avrupa için' diyebiliriz. Şimdilik bu yatırımın hacmini açıklayamıyoruz ama burada üretilecek modeller satışların yüzde 15'ini kapsayabilir" ifadesini kullanmıştı.