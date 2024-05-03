Çin’li otomotiv devi BYD, Türkiye'de yeni bayi açtı

BYD bayilerinin bulunduğu kentte birer elektrikli araç danışma merkezinin de olduğunu kaydeden Ergun, vatandaşları bayilerden bilgi almaya davet etti. Ergun, doğanın son dönemlerde hor kullanıldığına işaret ederek “BYD’nin dünyayı 1 derece soğutmak gibi bir hedefi var. BYD, tüm faaliyetlerini bu hedef etrafında şekillendiriyor.” ifadelerini kullandı. Markanın, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olduğunu yineleyen Ergun, tüm markalar içerisinde 9. sırada yer aldıklarını dile getirdi. Ergun ayrıca, “Araçta gördüğünüz cam ve lastik hariç her şeyi BYD kendi üretiyor. Dolayısıyla tamamen bağımsız ve hatta diğer markalara birçok konuda tedarikçi oluyor.” diye konuştu.