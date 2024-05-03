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Çin’li otomotiv devi BYD, Türkiye'de yeni bayi açtı

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Çin’li otomotiv devi BYD, Türkiye'de yeni bayi açtı

2024-05-03 19:56:16
Çin’li otomotiv devi BYD, Türkiye'de yeni bayi açtı

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye'de bir bayi daha açtı.

#1
Foto - Çin’li otomotiv devi BYD, Türkiye'de yeni bayi açtı

Arifiye ilçesindeki hizmet binasında düzenlenen törende konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ülkeye yeni markaların gelmesi ve oluşan rekabetle birlikte vatandaşların daha uygun koşullarla araç edinebileceğini söyledi. BYD’nin dünya pazarında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Karadeniz, “Sakarya olarak şarj edilebilen hibrit modeli üreten bir iliz. Ben inanıyorum ki BYD, Sakarya’da üretim yapan firma gibi Türkiye’ye yatırım yapar ve burada sattığı otomobilleri Türkiye’de üretir.” dedi.

#2
Foto - Çin’li otomotiv devi BYD, Türkiye'de yeni bayi açtı

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun da BYD’nin dünyanın bir numaralı elektrikli araç üreticisi olduğunu belirtti. Elektrikli otomobil ve şarj edilebilir hibrit pazarlarının yeni yeni büyüdüğünü aktaran Ergun, BYD bayilerinde bulunan elektrikli otomobil danışmanlarının markalardan bağımsız olarak her müşteriye bilgi vermekle yükümlü olduğunun altını çizdi.

#3
Foto - Çin’li otomotiv devi BYD, Türkiye'de yeni bayi açtı

BYD bayilerinin bulunduğu kentte birer elektrikli araç danışma merkezinin de olduğunu kaydeden Ergun, vatandaşları bayilerden bilgi almaya davet etti. Ergun, doğanın son dönemlerde hor kullanıldığına işaret ederek “BYD’nin dünyayı 1 derece soğutmak gibi bir hedefi var. BYD, tüm faaliyetlerini bu hedef etrafında şekillendiriyor.” ifadelerini kullandı. Markanın, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olduğunu yineleyen Ergun, tüm markalar içerisinde 9. sırada yer aldıklarını dile getirdi. Ergun ayrıca, “Araçta gördüğünüz cam ve lastik hariç her şeyi BYD kendi üretiyor. Dolayısıyla tamamen bağımsız ve hatta diğer markalara birçok konuda tedarikçi oluyor.” diye konuştu.

#4
Foto - Çin’li otomotiv devi BYD, Türkiye'de yeni bayi açtı

Pazara girdikleri ilk 15 günde 550 adet sattıkları “Atto 3″ün tercih edilen ilk 3 SUV modelden biri olduğunu belirten Ergun, markaya ilginin çok yüksek olduğunu sözlerine ekledi. BYD Sandıkçı Genel Müdürü Harun Sandıkçı da yeni teknolojilere sahip araçları Sakaryalılarla buluşturdukları için mutlu olduklarını ifade etti.

#5
Foto - Çin’li otomotiv devi BYD, Türkiye'de yeni bayi açtı

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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