Konstantinos Floros'tan gerilimi arşa çıkaracak Türkiye sözleri: Ayak basan herkesi yakacağız

Röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise olası bir Türkiye-Yunanistan çatışmasına ilişkin yaptığı değerlendirmeler oldu. Floros, iki ülke arasında yaşanabilecek bir krizin tek bir bölgeyle sınırlı kalmaması gerektiğini savunarak, Meriç'teki Ormenio'dan Meis Adası'na kadar uzanan geniş bir hattı işaret etti. Türkiye'nin herhangi bir askeri adım atması durumunda karşılığın tüm cepheye yayılması gerektiğini ileri süren Floros, bunun Ankara açısından caydırıcı olacağını iddia etti.