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Konstantinos Floros'tan gerilimi arşa çıkaracak Türkiye sözleri: Ayak basan herkesi yakacağız

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Konstantinos Floros'tan gerilimi arşa çıkaracak Türkiye sözleri: Ayak basan herkesi yakacağız

Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, verdiği son röportajda Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Konstantinos Floros'tan gerilimi arşa çıkaracak Türkiye sözleri: Ayak basan herkesi yakacağız

Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Yunan basınına verdiği röportajda Türkiye ile yaşanabilecek olası gerilimler, Ege'deki gelişmeler ve Atina'nın savunma politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sert söylemlerini sürdüren Floros, geçmişte büyük tepki çeken "Yunan toprağına kim ayak basarsa önce yakarız, sonra kim olduğunu sorarız" sözlerinin arkasında durdu.

#2
Foto - Konstantinos Floros'tan gerilimi arşa çıkaracak Türkiye sözleri: Ayak basan herkesi yakacağız

Floros, bu ifadelerin bugün de geçerliliğini koruduğunu savunarak, bunun Yunanistan'ın caydırıcılık anlayışının temelini oluşturduğunu öne sürdü. Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce kullandığı "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine de gönderme yapan eski komutan, Yunanistan'ın benzer bir senaryoyla karşılaşması halinde nasıl hareket edeceğini bildiğini iddia etti.

#3
Foto - Konstantinos Floros'tan gerilimi arşa çıkaracak Türkiye sözleri: Ayak basan herkesi yakacağız

Röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise olası bir Türkiye-Yunanistan çatışmasına ilişkin yaptığı değerlendirmeler oldu. Floros, iki ülke arasında yaşanabilecek bir krizin tek bir bölgeyle sınırlı kalmaması gerektiğini savunarak, Meriç'teki Ormenio'dan Meis Adası'na kadar uzanan geniş bir hattı işaret etti. Türkiye'nin herhangi bir askeri adım atması durumunda karşılığın tüm cepheye yayılması gerektiğini ileri süren Floros, bunun Ankara açısından caydırıcı olacağını iddia etti.

#4
Foto - Konstantinos Floros'tan gerilimi arşa çıkaracak Türkiye sözleri: Ayak basan herkesi yakacağız

Eski Genelkurmay Başkanı, son dönemde iki ülke arasında gerilimi düşürmek amacıyla sürdürülen "sakin sular" politikasına rağmen Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını sürdürdü. Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki politikalarına yönelik Yunanistan'ın uzun yıllardır dile getirdiği tezleri yineleyen Floros, diyalog sürecinin Atina'nın egemenlik haklarından taviz vermesi anlamına gelmemesi gerektiğini savundu.

#5
Foto - Konstantinos Floros'tan gerilimi arşa çıkaracak Türkiye sözleri: Ayak basan herkesi yakacağız

Floros, röportajında Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil olma ihtimaline de değindi. Ankara'nın programa dönüşünün önünde çeşitli engeller bulunduğunu öne süren eski komutan, Yunanistan'ın askeri caydırıcılığını daha da artırması gerektiğini ifade etti.

#6
Foto - Konstantinos Floros'tan gerilimi arşa çıkaracak Türkiye sözleri: Ayak basan herkesi yakacağız

2020 yılında Doğu Akdeniz'de Oruç Reis gemisi nedeniyle yaşanan gerilimi de değerlendiren Floros, o dönemi 1974'ten bu yana iki ülke arasında yaşanan en kritik süreçlerden biri olarak nitelendirdi. Askeri unsurların uzun süre yüksek alarm seviyesinde karşı karşıya kaldığını belirten Floros, olası bir yanlış hesaplama ya da kaza sonucu çatışma riskinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

#7
Foto - Konstantinos Floros'tan gerilimi arşa çıkaracak Türkiye sözleri: Ayak basan herkesi yakacağız

Röportajında Yunanistan'ın son yıllarda hız verdiği silahlanma programını da savunan Floros, Rafale savaş uçakları, FDI fırkateynleri, F-16 Viper modernizasyonu, Spike NLOS füze sistemleri ve F-35 tedarik sürecinin ülkenin savunma kapasitesini güçlendirdiğini ifade etti. Eski komutan, Türkiye ile yaşanan güvenlik rekabetini gerekçe göstererek Atina'nın savunma yatırımlarına devam etmesi gerektiğini savundu.

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Yorumlar

Kedi misali

Floros ve diğerlerinin son zamanlarda yaptıkları tehditvari açıklamaların sebebi KORKU'dandır. Akşam birileri bu kefereleri gazlıyor, BİR GECE ANSIZIN korkusu geceyi geçirmez kılarak sabahlayan uyku sarhoşu kefereler ARTIK YETER NE OLACAKSA OLSUN dercesine tehditler savunuyorlar. Bizim için Yunanistan şu an KUYRUĞUNA BADILMIŞ KEDİ misali olmasıdır. Özellikle Ege ordusu teyakkuzda ol.asında fayda var. Yapılacak bir çılgınlık sadece egede değil aynı anda Kıbrıs'ta hatta güney doğu ekseninde aynı anda olma olasılığı yüksektir. Sinek sinekten olsa mide bulandırır.

Tug

Bu yunan , hala kendini nevale den sayarak, bizleri güldürüyor. Biz sizin kuklacı larinizla mücadele ediyoruz
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