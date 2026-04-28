  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahmed El Şara Türkiye düşmanlarını sevindirdi Meteoroloji'den yağış uyarısı! Audi’den flaş karar: En ucuz 2 modeli kaldırdı! Yerine yeni otomobil üretiyor İki tren kafa kafaya çarpıştı: Katliam gibi kazada 14 ölü var Ünlü market zincirinden şok hamle! Alınan son kararı duyanlar, “Bu nasıl olur” diyor Kurbanlık fiyatları resmen ikiye katlandı! Bartın'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı 10 bin ton kumla 200 eser görücüye çıkıyor! Antalya’da kumdan zaman yolculuğu başlıyor Kira pazarlığında “yok artık” dedirten şart: Bunlar gerçekten kafayı yemiş olmalı
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin Çelik Kubbesi'ne dev rakip: Ankara'nın geliştirdiğini duyunca projeyi hemen açıkladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin Çelik Kubbesi'ne dev rakip: Ankara'nın geliştirdiğini duyunca projeyi hemen açıkladılar

Türkiye'nin Çelik Kubbe'sinin rakipleri arasında gösterilen “Golden Dome” sistemi kapsamında dev bir anlaşmaya imza atıldı.

Foto - Türkiye'nin Çelik Kubbesi'ne dev rakip: Ankara'nın geliştirdiğini duyunca projeyi hemen açıkladılar

M5 Dergi'de yer alan habere göre ABD Uzay Kuvvetleri, “Golden Dome” sistemi kapsamında 3,2 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzaladı. 24 Nisan 2026 tarihinde açıklanan anlaşmalar, füzeleri uçuşlarının erken aşamasında imha etmeye yönelik uzay tabanlı önleyicilerin geliştirilmesini kapsıyor.

Foto - Türkiye'nin Çelik Kubbesi'ne dev rakip: Ankara'nın geliştirdiğini duyunca projeyi hemen açıkladılar

Seçilen 12 yüklenici arasında SpaceX, Northrop Grumman, Lockheed Martin ve Anduril Industries gibi savunma ve teknoloji devleri yer alıyor. Son birkaç ay içinde Uzay Kuvvetleri, önleyici sistemler ve ilgili teknolojilerin farklı bileşenlerini kapsayan yaklaşık 20 ayrı sözleşmeye imza attı.

Foto - Türkiye'nin Çelik Kubbesi'ne dev rakip: Ankara'nın geliştirdiğini duyunca projeyi hemen açıkladılar

Golden Dome programı, Donald Trump yönetiminin kilit girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Proje, uzay tabanlı platformlar kullanılarak çok katmanlı bir füze savunma sistemi oluşturulmasını hedefliyor. Sistemin temel konsepti, balistik, seyir ve hipersonik füzeleri hızlanma (boost) aşamasında tespit edip imha edebilecek yörüngesel bir uydu takımyıldızının konuşlandırılmasına dayanıyor. İlk gösterim testlerinin 2028 yılında yapılması planlanıyor.

Foto - Türkiye'nin Çelik Kubbesi'ne dev rakip: Ankara'nın geliştirdiğini duyunca projeyi hemen açıkladılar

Hatırlanacağı üzere, ABD Uzay Kuvvetleri Generali Michael Getline, Eylül 2025’te programın geliştirilmesine yönelik detaylı plan hazırlıklarını tamamlamıştı.

Foto - Türkiye'nin Çelik Kubbesi'ne dev rakip: Ankara'nın geliştirdiğini duyunca projeyi hemen açıkladılar

Öte yandan özel sektör de programa uyum sağlamak için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu kapsamda ABD’li Cummings Aerospace şirketi, “Golden Dome” ulusal füze savunma sistemine entegrasyon için özel olarak modifiye edilen Hellhound S4 jet İHA’sının güncellenmiş versiyonunu tanıttı.

Foto - Türkiye'nin Çelik Kubbesi'ne dev rakip: Ankara'nın geliştirdiğini duyunca projeyi hemen açıkladılar

Daha önce Militarnyi, Golden Dome sisteminin geliştirme maliyetinin 185 milyar dolara yükseldiğini bildirmişti. Bu rakam, önceki tahminlerin 10 milyar dolar üzerinde bulunuyor. Ek bütçenin, sistemin kritik uzay tabanlı bileşenlerinin daha hızlı devreye alınması amacıyla tahsis edildiği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'nin acı kaybı! Vefat etti
Gündem

AK Parti'nin acı kaybı! Vefat etti

Siyaset dünyanın tanınan isimlerinden, 22. ve 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın vefat etti. Açıkalın'ın cenazesi, yarı..
Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti
Dünya

Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti

Mali Geçiş Hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede iki gü..
Kur’an dersi verdi diye bir hoca dövülerek öldürüldü!
Aktüel

Kur’an dersi verdi diye bir hoca dövülerek öldürüldü!

Tek parti döneminin din düşmanı uygulamaları, Anadolu'nun dört bir yanında derin yaralar açtı. Camiler susturuldu, Kur’an eğitimi yasaklandı..
Türk hava sahasına giremedi! İsrail Cumhurbaşkanı adeta mahsur kaldı
Dünya

Türk hava sahasına giremedi! İsrail Cumhurbaşkanı adeta mahsur kaldı

İsrail Cumhurbaşkanı, Türk hava sahasına giremediği için Avrupa ve Rusya üzerinden Kazakistan'a 8 saatte uçtu.

Mide bulandıran suçlama! Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe bakın neden tutuklandı
Gündem

Mide bulandıran suçlama! Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe bakın neden tutuklandı

Et restoranı zinciri işleten ve "salt bae" olarak tanınan Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe akılalmaz bir suçlamayla tutuklandı...
Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur!
Gündem

Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur!

Uyuşturucu ile Mücadele konusunda bir farkındalık oluşturmak için Türkiye Basın Federasyonu tüm gazetecileri bir araya getirdi. Sosyal sorum..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23