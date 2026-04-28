Türkiye'nin Çelik Kubbesi'ne dev rakip: Ankara'nın geliştirdiğini duyunca projeyi hemen açıkladılar
Türkiye'nin Çelik Kubbe'sinin rakipleri arasında gösterilen “Golden Dome” sistemi kapsamında dev bir anlaşmaya imza atıldı.
Türkiye'nin Çelik Kubbe'sinin rakipleri arasında gösterilen “Golden Dome” sistemi kapsamında dev bir anlaşmaya imza atıldı.
M5 Dergi'de yer alan habere göre ABD Uzay Kuvvetleri, “Golden Dome” sistemi kapsamında 3,2 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzaladı. 24 Nisan 2026 tarihinde açıklanan anlaşmalar, füzeleri uçuşlarının erken aşamasında imha etmeye yönelik uzay tabanlı önleyicilerin geliştirilmesini kapsıyor.
Seçilen 12 yüklenici arasında SpaceX, Northrop Grumman, Lockheed Martin ve Anduril Industries gibi savunma ve teknoloji devleri yer alıyor. Son birkaç ay içinde Uzay Kuvvetleri, önleyici sistemler ve ilgili teknolojilerin farklı bileşenlerini kapsayan yaklaşık 20 ayrı sözleşmeye imza attı.
Golden Dome programı, Donald Trump yönetiminin kilit girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Proje, uzay tabanlı platformlar kullanılarak çok katmanlı bir füze savunma sistemi oluşturulmasını hedefliyor. Sistemin temel konsepti, balistik, seyir ve hipersonik füzeleri hızlanma (boost) aşamasında tespit edip imha edebilecek yörüngesel bir uydu takımyıldızının konuşlandırılmasına dayanıyor. İlk gösterim testlerinin 2028 yılında yapılması planlanıyor.
Hatırlanacağı üzere, ABD Uzay Kuvvetleri Generali Michael Getline, Eylül 2025’te programın geliştirilmesine yönelik detaylı plan hazırlıklarını tamamlamıştı.
Öte yandan özel sektör de programa uyum sağlamak için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu kapsamda ABD’li Cummings Aerospace şirketi, “Golden Dome” ulusal füze savunma sistemine entegrasyon için özel olarak modifiye edilen Hellhound S4 jet İHA’sının güncellenmiş versiyonunu tanıttı.
Daha önce Militarnyi, Golden Dome sisteminin geliştirme maliyetinin 185 milyar dolara yükseldiğini bildirmişti. Bu rakam, önceki tahminlerin 10 milyar dolar üzerinde bulunuyor. Ek bütçenin, sistemin kritik uzay tabanlı bileşenlerinin daha hızlı devreye alınması amacıyla tahsis edildiği ifade ediliyor.
