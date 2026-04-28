Bu meslekleri yapanlar havalara uçacak! Banka kredisi olmadan ev edinme imkanı geliyor

Sisteme sadece hekimlerin değil, tüm memurların dahil edilebileceğini ve ilerleyen süreçte borsaya açılarak hisse senedi satışı da yapmayı planladıklarını aktaran Kurban, "Bizimle beraber olan herkes kazanç sağlayacak. Bizim şahsi beklentimiz yok. Biz sadece hak aramıyoruz. Aynı zamanda çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar hangi sendika yasa taslağı hazırlamış? Biz iki yıl boyunca onca engelleme girişimi içinde yüzlerce toplantı yaptık, hazırladığımız kanun tasarısına tüm uzmanlar 'Mükemmel olmuş' dediler. Basit bir çalıştay ürünü değildir ve emin olun başka ülkelerde bu çalışmayı kullanacaklardır. Bilişimde de lider sendikayız. Cep aplikasyonumuzun hala bir örneği yok. Hadem adlı acil tıp programımızın ilk versiyonu yayınlandı. Yakında bunun dışında Tus sınavına hazırlık, canlı forum gibi bölümler eklenecek. Bu proje aynı zamanda bir milli projedir. Hukukta da lider yapıyız. Avukatlarımızla da gurur duyuyoruz. Konfederasyonumuz üyesi sendikalar ve üyelerimiz bütün bu faydalardan istifade edecek. Amacımız sadece bir sendikal yapı değil, aynı zamanda üyelerimizin ekonomik anlamda da güçlenmesini sağlayacak daha kapsayıcı bir sistem kurmaktır" diye konuştu.