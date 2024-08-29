Çin'in galyum ve germanyum kısıtlaması çip fiyatlarını vurdu

1 Ağustos 2023'ten itibaren Çinli ve yabancı şirketler, ulusal güvenlik endişelerini gerekçesiyle, galyum ve germanyum metallerini ve bu malzemeleri içeren tüm ürünleri ihraç etmek için lisans almak zorunda kaldı. Birçok uzman Çin'in bu hamlesini, Çin'in yarı iletken, yapay zeka ve süper bilgisayar sektörlerine uygulanan ABD kısıtlamalarına bir yanıt olarak görüyor. Çin'den bu malzemelerin her sevkiyatı, 30 ila 80 gün sürebilen bir süreç olan hükümet onayı gerektiriyor. Dolayısıyla bu bürokratik engel, pazara önemli bir belirsizlik katıyor ve uzun vadeli tedarik sözleşmelerinin güvence altına alınmasını zorlaştırıyor.