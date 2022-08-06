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Teknoloji-Bilişim
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Çin'den Google’a kuantum bilgisayarı çelmesi

2022-08-06 22:20:58
Çin'den Google’a kuantum bilgisayarı çelmesi

Çin ve Google arasındaki kuantum bilgisayar yarışı iyice kızıştı.

#1
Foto - Google’ın 2019 yılında ortaya çıkan bir kuantum hesaplama araştırması, günümüzün süper bilgisayarlarını geçtiğini ortaya koydu.

Google’ın 2019 yılında ortaya çıkan bir kuantum hesaplama araştırması, günümüzün süper bilgisayarlarını geçtiğini ortaya koydu.

#2
Foto - Teknoloji devi buna “kuantum üstünlüğü” adını verdi ve süper bilgisayarı alt edebileceğini belirtti. Ancak Çinli araştırmacılar, sadece ekran kartı kullanarak kuantum üstünlüğünü yakaladıklarını söyledi.

Teknoloji devi buna “kuantum üstünlüğü” adını verdi ve süper bilgisayarı alt edebileceğini belirtti. Ancak Çinli araştırmacılar, sadece ekran kartı kullanarak kuantum üstünlüğünü yakaladıklarını söyledi.

#3
Foto - Çin: Google kuantum bilgisayarını ekran kartlarıyla yakaladık Google’ın üç yıl önceki raporu, süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemin Sycamore isimli kuantum bilgisayar sayesinde sadece 200 saniyede tamamlanabileceğini ortaya koydu. Teknoloji ve bilim dünyasını karıştıran bu iddia, IBM gibi şirketlerden büyük eleştiri aldı.

Çin: Google kuantum bilgisayarını ekran kartlarıyla yakaladık Google’ın üç yıl önceki raporu, süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemin Sycamore isimli kuantum bilgisayar sayesinde sadece 200 saniyede tamamlanabileceğini ortaya koydu. Teknoloji ve bilim dünyasını karıştıran bu iddia, IBM gibi şirketlerden büyük eleştiri aldı.

#4
Foto - Şimdi ise Çinli bilim insanları kuantum üstünlüğünün gerçek olmadığını ve ekran kartlarıyla bu hızın yakalanabileceğini ortaya koydu.

Şimdi ise Çinli bilim insanları kuantum üstünlüğünün gerçek olmadığını ve ekran kartlarıyla bu hızın yakalanabileceğini ortaya koydu.

#5
Foto - Araştırmacılar, Google’ın ortaya koyduğu problemi 512 ekran kartıyla “birkaç saat içinde” çözmeyi başardı.

Araştırmacılar, Google’ın ortaya koyduğu problemi 512 ekran kartıyla “birkaç saat içinde” çözmeyi başardı.

#6
Foto - Google Kuantum AI’nın Baş Bilim İnsanı Sergio Boixo, günümüzün klasik hesaplama yaklaşımının kuantum teknolojisine ayak uyduramayacağını söylemişti. Fakat Çinli bilim insanlarının Science’ta yayınlanan araştırması, Google’ın iddiasını çürütmeye yetiyor.

Google Kuantum AI’nın Baş Bilim İnsanı Sergio Boixo, günümüzün klasik hesaplama yaklaşımının kuantum teknolojisine ayak uyduramayacağını söylemişti. Fakat Çinli bilim insanlarının Science’ta yayınlanan araştırması, Google’ın iddiasını çürütmeye yetiyor.

#7
Foto - Google’ın hedef aldığı soruna yönelen araştırmacılar, gelişmiş algoritmalar aracılığıyla kuantum üstünlüğünün yakalanabileceğini belirtti.

Google’ın hedef aldığı soruna yönelen araştırmacılar, gelişmiş algoritmalar aracılığıyla kuantum üstünlüğünün yakalanabileceğini belirtti.

#8
Foto - Bilim insanlarının 512 adet ekran kartı kullandığı ifade edildi. Yani yeni bir süper bilgisayar, aslında Sycamore’un başarısını yakalayabilir.

Bilim insanlarının 512 adet ekran kartı kullandığı ifade edildi. Yani yeni bir süper bilgisayar, aslında Sycamore’un başarısını yakalayabilir.

#9
Foto - Çin Google kuantum Çin’den gelen bu veriler dikkat çekici olsa da, kuantum hesaplamanın gücünü hafife almamak gerekiyor.

Çin Google kuantum Çin’den gelen bu veriler dikkat çekici olsa da, kuantum hesaplamanın gücünü hafife almamak gerekiyor.

#10
Foto - Google’ın aracı Sycamore 53 kübitlik bir işlemci. IBM ise geçtiğimiz yıl 127 kübitlik Eagle’ı tanıttı (normal bitler 0 veya 1 olmak zorundayken, kübit ölçümde bu zorunluluk bulunmaz).

Google’ın aracı Sycamore 53 kübitlik bir işlemci. IBM ise geçtiğimiz yıl 127 kübitlik Eagle’ı tanıttı (normal bitler 0 veya 1 olmak zorundayken, kübit ölçümde bu zorunluluk bulunmaz).

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