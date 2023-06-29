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Dünya
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Çin’den flaş karar: 15 Ağustos kararı! Dünyaya ilan etti, resmen onaylandı

2023-06-29 22:02:23
Çin’den flaş karar: 15 Ağustos kararı! Dünyaya ilan etti, resmen onaylandı

Çin'de kabul edilen yasayla 15 Ağustos'un "Ulusal Ekoloji Günü" olarak anılmasına karar verildi. Öte yandan Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu, ocak-mayıs aylarına ait lojistik işleyiş verilerine göre Çin rekor kırdı.

#1
Foto - Çin’den flaş karar: 15 Ağustos kararı! Dünyaya ilan etti, resmen onaylandı

Yasa, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin dün sona eren üç günlük toplantısında onayladığı düzenlemeler arasında yer aldı.

#2
Foto - Çin’den flaş karar: 15 Ağustos kararı! Dünyaya ilan etti, resmen onaylandı

Komitenin düzenlemeye dair yazılı açıklamasında, özel günün, Devlet Başkanı Şi Cinping’in dengeli ve sürdürülebilir kalkınma için insan ve doğanın uyumlu birlikteliğini vurgulayan “ekolojik uygarlık” fikrini yaymayı amaçladığı belirtildi.

#3
Foto - Çin’den flaş karar: 15 Ağustos kararı! Dünyaya ilan etti, resmen onaylandı

SEÇİLME SEBEBİ İSE! Özel gün için 15 Ağustos tarihinin seçilme sebebinin, Şi'nin, 2005'te Cıciang Eyaleti Komünist Parti Sekreteri iken, 15 Ağustos'ta Hucou şehrinin kırsal ilçesi Anci'yi ziyaretinde, "Berrak sular ve yeşil dağlar paha biçilmez varlıklardır." sözünü ilk kez dile getirmesi olduğu ifade edildi.

#4
Foto - Çin’den flaş karar: 15 Ağustos kararı! Dünyaya ilan etti, resmen onaylandı

Her yıl bu tarihte düzenlenecek tanıtım ve eğitim etkinlikleriyle, "ekolojik uygarlık konusunda farkındalığın artırılmasının", "daha fazla sayıda insanın düşünce ve eylemleriyle çevrenin korunmasını desteklemesinin" hedeflendiği kaydedildi.

#5
Foto - Çin’den flaş karar: 15 Ağustos kararı! Dünyaya ilan etti, resmen onaylandı

Ekolojik uygarlık yaşamın gelişmesi için yaşam ile barışık bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyorlar. Öte yandan Çin’de lojistik sektörü rekor kırdı Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu, ocak-mayıs aylarına ait lojistik işleyiş verilerini yayınladı. Veriler lojistik sektöründeki toparlanmanın sürdüğünü gösterdi. Verilere göre, yılın ilk 5 ayında toplam lojistik hacmi yıllık bazda yüzde 4,5 artışla 129 trilyon 900 milyar yuanı buldu. Artış oranı yılın ilk 4 ayına göre 0,1 puan yükseldi. Endüstriyel ürünlerin lojistiği, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ederken, toplam lojistik büyümesine katkısı yaklaşık yüzde 70 seviyesinde kaldı. İthalat lojistiğinde gözle görülür bir artış kaydedildi. Ocak-mayıs döneminde ithalat lojistiği hacmi yıllık olarak yüzde 11,9 artarken, mayıs ayında bu oran yıllık bazda yüzde 14,1 yükseldi. Veriler ayrıca yılın ilk 5 ayında lojistik sektöründeki toplam gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 5 trilyon 200 milyar yuanı bulduğunu gösterdi.

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