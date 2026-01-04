Çin'den ABD'ye, 'Maduro' uyarısı!

"ABD'yi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini güvenceye almaya, onları derhal serbest bırakmaya ve Venezuela hükümetini devirme girişimine son vererek sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz." Bakanlık, dün yaptığı açıklamada da ABD'nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına güç kullanımını kınadığını bildirmişti.