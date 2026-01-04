  • İSTANBUL
Çin'den ABD'ye, 'Maduro' uyarısı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çin'den ABD'ye, 'Maduro' uyarısı!

Çin, ABD'nin düzenlediği askeri operasyonla kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin, Maduro ve eşini güç kullanarak ülkeden kaçırmasından derin endişe duyulduğu belirtildi. ABD'nin eyleminin, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkilerin temel normları ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartının amaç ve ilkelerinin açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

1
#1
Foto - Çin'den ABD'ye, 'Maduro' uyarısı!

"ABD'yi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini güvenceye almaya, onları derhal serbest bırakmaya ve Venezuela hükümetini devirme girişimine son vererek sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz." Bakanlık, dün yaptığı açıklamada da ABD'nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına güç kullanımını kınadığını bildirmişti.

#2
Foto - Çin'den ABD'ye, 'Maduro' uyarısı!

- Olay Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

#3
Foto - Çin'den ABD'ye, 'Maduro' uyarısı!

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı. Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu. Kaynak: AA



Yorumlar

Saim genç

Çin mealen al gülüm ver gülüm demek istemiş Aldın Venezuela yi bende Alaçam TAYVAN'Nİ Not ABD Çin'e altın tepsides fırsat sundu
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
