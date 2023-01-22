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Dünya
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Çin’de çığ felaketi: 28 ölü

2023-01-22 10:10:52
Çin’de çığ felaketi: 28 ölü

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingçi kentinde kara yolu tünelinin çıkışına çığ düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Çin’de çığ felaketi: 28 ölü

Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kentinde geçtiğimiz Salı günü kara yolu tünelinin çıkışına düşen çığ, faciaya yol açtı.

#2
Foto - Çin’de çığ felaketi: 28 ölü

Çığ nedeniyle bölgede çok sayıda araç mahsur kalırken, 4 gündür sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi.

#3
Foto - Çin’de çığ felaketi: 28 ölü

Faciada toplam 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

#4
Foto - Çin’de çığ felaketi: 28 ölü

Arama kurtarma çalışmalarında itfaiye ekipleri, askeri birlikler, yerel yetkililer ve siviller dahil olmak üzere bin 348 kişinin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

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