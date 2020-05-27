Çin lideri orduya talimat verdi! "Hazır olun"

Milliyet'te yer alan habere göre, Çin Devlet Başkanı, bu salgının ortaya çıkardığı yeni durumlar ve sorunları ele alan reformların yapılması talebinde bulunurken, askeri tıp araştırmalarının avantajından yararlanılarak Kovid-19 tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşılara yönelik AR-GE çalışmalarının hızlandırılması emrini de verdi.

Bu yıl 13'inci 5 yıllık askeri kalkınma planının sona erdiğini kaydeden Şi, askeri yapı üzerindeki önemli görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla salgının etkisini aşmak için olağanüstü tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.