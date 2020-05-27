2020-05-27 16:26:36 Çin lideri orduya talimat verdi! "Hazır olun"
İlk olarak aralık ayında Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde can almaya devem ederken 5 buçuk milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsün sıfır noktası olarak kabul edilen Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'in orduya askeri eğitimleri artırma talimatı vererek "en kötü durum senaryosuna" karşı hazırlık yapılmasını istediği kaydedildi. Şi, koronavirüs tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşılara yönelik AR-GE çalışmalarının hızlandırılmasını da istedi.