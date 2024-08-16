Çin devi Türkiye'de batarya fabrikası kuruyor

Yiğit Akü ve ve Ganfeng LiEnergy, lityum-iyon pil üretimi ve enerji depolama alanında stratejik bir işbirliği için önemli bir adım attıklarını duyurud. Taraflar arasında imzalanan Stratejik İşbirliği Çerçeve Anlaşması ile, Türkiye’de yüksek kapasiteli lityum-iyon pil üretimi için ortak bir girişim şirketi kurulması planlanıyor. Bu işbirliği, hem Türkiye'nin hem de uluslararası pazarların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.