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Teknoloji-Bilişim
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Çin devi Microsoft'un tahtını sarsacak

2023-09-04 21:16:51
Çin devi Microsoft'un tahtını sarsacak

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei HarmonyOS ile Windows'un tahtını sarsmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Çin devi Microsoft'un tahtını sarsacak

Microsoft yıllardır geliştirdiği işletim sistemi Windows ile piyasada tekelleşmeyi sağladı.

#2
Foto - Çin devi Microsoft'un tahtını sarsacak

Günümüzde birçok bilgisayar Windows işletim sistemi ile hayat buluyor. Fakat Huawei, Windows’a rakip olacak gibi. Peki bu ne kadar doğru bir hamle? İşte detaylar ve Huawei markasının yeni işletim sistemi hakkında bilgiler…

#3
Foto - Çin devi Microsoft'un tahtını sarsacak

Daha önce Çinli bir geliştiricinin Huawei’in açık kaynak kodlu HarmonyOS işletim sistemini bir PC platformuna başarıyla yüklediğini ve çalıştırdığını sizlere bildirmiştik.

#4
Foto - Çin devi Microsoft'un tahtını sarsacak

HarmonyOS işletim sisteminin 3.2 Beta 3 sürümü Çinli bir geliştirici tarafından bir HP bilgisayara yüklenmişti ve tüm komutlar doğru şekilde çalışıyordu.

#5
Foto - Çin devi Microsoft'un tahtını sarsacak

Gelen son bilgilere ve raporlara bakıldığındaysa önümüzdeki yıl PC’ler için resmi bir HarmonyOS sürümü yayınlanacak gibi duruyor.

#6
Foto - Çin devi Microsoft'un tahtını sarsacak

Çin’de bir teknoloji firmasının CEO’su olan Wang Chenglu’da bu iddiaları doğruladı. Bir süre önce Huawei firmasından ayrılan Chenglu, konuyla ilgili sosyal medya platformlarında bazı gönderiler paylaştı.

#7
Foto - Çin devi Microsoft'un tahtını sarsacak

Şimdilik PC için çıkacak olan HarmonyOS sürümüyle ilgili başka detaylar elimizde yok.

#8
Foto - Çin devi Microsoft'un tahtını sarsacak

Fakat Çinli geliştiricinin bilgisayarda çalıştırmayı başarması ve konuyla ilgili eski Huawei yetkilisi Wang Chenglu tarafından yapılan açıklamalar yakın bir tarihte bu işletim sistemini görebileceğimizi söylüyor.

#9
Foto - Çin devi Microsoft'un tahtını sarsacak

Konuyla ilgili olarak bir diğer husussa Wang Chenglu’nun Windows 12’nin de yakın bir tarihte tanıtılacak olduğunu belirtmiş olması.

#10
Foto - Çin devi Microsoft'un tahtını sarsacak

Eğer HarmonyOS başarılı bir çıkış yapabilirse önümüzdeki yıllarda “MacOS mu, HarmonyOS mu yoksa Windows mu?” tartışmalarına başlayacağız.

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