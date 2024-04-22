Çin, Ay’ın karanlık yüzünü görüntüledi

Ay’ın tam olarak keşfedilmesi için önemli bir aşama olarak nitelendirilen bu gelişmenin, başta Amerika olmak üzere birçok Batılı devleti kırmızı alarma geçirdiği, Çin’in sahip olduğu uzay teknolojilerinin yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandığı da iddia ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…