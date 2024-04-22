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Teknoloji-Bilişim
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Çin, Ay’ın karanlık yüzünü görüntüledi

2024-04-22 02:34:28
Çin, Ay’ın karanlık yüzünü görüntüledi

Ay'ın uzak yüzü (Ay'ın karanlık yüzü) Çin tarafından görüntülendi.

#1
Foto - Çin, Ay’ın karanlık yüzünü görüntüledi

Ortaya atılan son sızıntılara göre, Ay’ın uzak yüzü Çin uyduları tarafından resmi olarak görüntülendi.

#2
Foto - Çin, Ay’ın karanlık yüzünü görüntüledi

Tiandu-1 ve Tiandu-2 isimli yeni nesil uydular tarafından başarılan bu görevin, ülkenin gelecekte ortaya koyacağı devrimsel uzay projelerinin bir habercisi olduğu konuşuluyor.

#3
Foto - Çin, Ay’ın karanlık yüzünü görüntüledi

Ay’ın tam olarak keşfedilmesi için önemli bir aşama olarak nitelendirilen bu gelişmenin, başta Amerika olmak üzere birçok Batılı devleti kırmızı alarma geçirdiği, Çin’in sahip olduğu uzay teknolojilerinin yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandığı da iddia ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

#4
Foto - Çin, Ay’ın karanlık yüzünü görüntüledi

3 Nisan tarihinde Ay yörüngesine resmen giriş yapan Çin uydular, son nesil navigasyon ve iletişim ekipmanlarına sahip. Ay’ın çok daha kraterli olan arka yüzünü kızılötesi şekilde görüntülemeyi başaran araçların, çalışmalarını uzun bir süre daha sürdüreceği belirtildi.

#5
Foto - Çin, Ay’ın karanlık yüzünü görüntüledi

Daha net görsellerin alınmasının da an meselesi olduğu söyleniyor. Bu çalışmadan elde edilecek verilerin 2035 yılında tam olarak bitirilmesi planlanan Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu‘nda kullanılacağı açıklandı.

#6
Foto - Çin, Ay’ın karanlık yüzünü görüntüledi

İstasyonun Çin ve Rusya’nın iş birliğinde geliştirilmesi bekleniyor. Bu gelişmenin, günün sonunda insanlık için hayırlı olmasını umuyoruz.

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