Çin, ABD'yi tokatladı! Mars için tarih verdi

Ancak bu örneklerin geri getirilmesi için planlanan Mars Sample Return (MSR) görevi, yapılan bağımsız bir incelemeye göre yaklaşık 11 milyar dolara mal olacak ve en erken 2040 yılında tamamlanabilecek. NASA, bu süreçte gecikmeleri aşmak ve Mars toprağını Dünya’ya getirmenin ucuz bir yolunu bulmak için SpaceX, Blue Origin ve Lockheed Martin gibi şirketlere "farklı" konseptler geliştirmeleri için çağrıda bulundu. Ancak, bu projelerin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.