Ciltteki güneş hasarı, deri kanserini tetikleyebilir

- Hava sıcaklarının artmasıyla güneş ışınları bireyler için risk oluştururken, Dermatoloji Ana Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Ali Karakuzu, özellikle öğlen saatlerinde dik açıyla gelen güneş ışınlarından sakınmak gerektiğini ve güneş hasarıyla birlikte deri kanseri gelişiminin de olabileceği uyarısında bulundu. Karakuzu, ortalama 3 saatte bir de güneş koruyucularının yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmasıyla birlikte, uzun süre güneşe maruz kalınması da deride olumsuz etkilerin görülebilme ihtimalini arttırdı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Karakuzu, güneşli havalarda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Güneşin hem faydasının hem de zararının bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Karakuzu, “Güneşli ortam psikolojik olarak insanları daha iyi motive eder. Güneşin az olduğu alanlarda depresif insan tipi daha çok oluyor. D vitamini sentezi için son derece önemlidir. Güneş özellikle foto yaşlanma dediğimiz cilt yaşlanmasına, deride lekelenmelere, kronik devri hasarı dediğimiz ‘keratoz tablosu' yani ‘aktinik keratoz'a neden olur. Ayrıca pigmentasyon değişikliği dediğimiz ciltte lekelenmelere, hem açık hem de koyu renklere ve damar genişlemelerine sebep olabiliyor” dedi.