Çıldırmamak elde değil: Türkiye'de 26,6 milyar metreküp su heba edildi

Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 23 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Ülkede yıllık 49 milyon tonluk meyve ve sebze üretiminin yüzde 25 ila 40'ı ise hasat, taşıma, depolama ve tüketim süreçlerinde kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bu kayıpların sonucunda yaklaşık 26,6 milyar metreküp su boşa harcanıyor. Raporda, söz konusu su miktarının Keban Barajı'nın depolama kapasitesine denk geldiği vurgulanıyor.