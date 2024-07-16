Cildiniz erken yaşlansın istemiyorsanız bunu yapmayı unutmayın

Yüz, Vücut ve Dudaklar İçin Nemlendirici Kullanımı Doğan, hızlı cilt yaşlanmasını önlemek için her gün dışarı çıkmadan önce giysilerin kapatmadığı tüm bölgelere SPF 30 veya daha yüksek koruma faktörlü, suya dayanıklı bir güneş koruyucu ve nemlendirici uygulanması gerektiğini vurguladı. Güneş ışınları, bronzlaşma yatakları ve güneş lambalarının cildi zararlı UV ışınlarına maruz bıraktığını belirterek, "Bu ışınlar cildin yaşlanmasını hızlandırır. Yaşlandıkça cilt daha kuru hale gelir. Nemlendirici ürünler ciltteki suyu hapsederek daha genç bir görünüm kazandırır. En iyi sonuçları elde etmek için yüz nemlendiricisi, vücut nemlendiricisi ve dudak kremi kullanın." dedi. Prof. Dr. Doğan, yüzü yıkama şeklinin görünüşü etkileyebileceğini vurgulayarak, "Yüzünüzü sabun yerine ılık su ve yumuşak bir temizleyiciyle günde iki kez yıkayın. Cildi fırçalayarak temizlemekten kaçının." önerisinde bulundu.