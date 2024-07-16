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Sağlık
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Cildiniz erken yaşlansın istemiyorsanız bunu yapmayı unutmayın

2024-07-16 10:43:41
Cildiniz erken yaşlansın istemiyorsanız bunu yapmayı unutmayın

Güneş ışınlarının yaşlandırıcı etkisini azaltmak için sağlıklı alışkanlıklar edinmek büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Fatih Doğan, güneş ışınlarının cildi yaşlandırıcı etkisine karşı sağlıklı alışkanlıklar edinmenin önemini anlattı.

#1
Foto - Cildiniz erken yaşlansın istemiyorsanız bunu yapmayı unutmayın

Medicana Sağlık Grubu'ndan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Doğan, güneş ışınlarının cildi daha çabuk yaşlandırdığına dikkat çekerek, sağlıklı alışkanlıkların cilt bakımının temelini oluşturduğunu belirtti.

#2
Foto - Cildiniz erken yaşlansın istemiyorsanız bunu yapmayı unutmayın

CİLT LEKELERİNE KARŞI GÜNEŞTEN KORUNUN Prof. Dr. Doğan, güneşin cildi erken yaşlandırdığına dair birçok kanıt olduğunu belirtti. "Güneşin bu etkisine 'fotoyaşlanma' deniliyor. Güneşten korunmak için 10.00-14.00 saatleri arasında direkt güneş altında bulunmamalısınız. Gölgenizin sizden kısa olduğu saatlerde mutlaka gölgede kalın. Dışarı çıkarken geniş kenarlı bir şapka, pantolon ve uzun kollu üstler giymelisiniz. Cilt lekelerine karşı ellerinizi de güneşten koruyun. Güneş gözlükleri, göz çevresindeki ince çizgilerin azalmasına yardımcı olur," dedi.

#3
Foto - Cildiniz erken yaşlansın istemiyorsanız bunu yapmayı unutmayın

Yüz, Vücut ve Dudaklar İçin Nemlendirici Kullanımı Doğan, hızlı cilt yaşlanmasını önlemek için her gün dışarı çıkmadan önce giysilerin kapatmadığı tüm bölgelere SPF 30 veya daha yüksek koruma faktörlü, suya dayanıklı bir güneş koruyucu ve nemlendirici uygulanması gerektiğini vurguladı. Güneş ışınları, bronzlaşma yatakları ve güneş lambalarının cildi zararlı UV ışınlarına maruz bıraktığını belirterek, "Bu ışınlar cildin yaşlanmasını hızlandırır. Yaşlandıkça cilt daha kuru hale gelir. Nemlendirici ürünler ciltteki suyu hapsederek daha genç bir görünüm kazandırır. En iyi sonuçları elde etmek için yüz nemlendiricisi, vücut nemlendiricisi ve dudak kremi kullanın." dedi. Prof. Dr. Doğan, yüzü yıkama şeklinin görünüşü etkileyebileceğini vurgulayarak, "Yüzünüzü sabun yerine ılık su ve yumuşak bir temizleyiciyle günde iki kez yıkayın. Cildi fırçalayarak temizlemekten kaçının." önerisinde bulundu.

#4
Foto - Cildiniz erken yaşlansın istemiyorsanız bunu yapmayı unutmayın

TÜTÜN DUMANI CİLDİ TAHRİŞ EDİYOR Sağlıklı bir cilt için zararlı alışkanlıkların terk edilmesi gerektiğini belirten Doğan, "Tütün dumanı, cildin tahriş olmasına neden olabilecek toksinler içerir. Sigara içenlerin cildi donuk ve kuru olur, sıkılığını kaybeder, erken çizgiler ve kırışıklıklar oluşur." uyarısında bulundu. Sağlıklı bir diyetin sağlıklı cildi teşvik edeceğini kaydeden Doğan, "Bol miktarda meyve ve sebze, yağsız protein kaynakları ve sağlıklı yağlar tükettiğinizden emin olun. Yeterince uyuyun çünkü uyku, cildin kendini yenileyebilmesi için vücuda zaman tanır," değerlendirmesinde bulundu.

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