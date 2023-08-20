Cilalı taş devri partisi bugün de ülkemizi heykelsiz bırakmadı CHP'nin heykel hizmetinde son eser Kartal Belediyesi'nden
Kasabadan şehirlere CHP heykelciliği En küçük beldeden en büyük şehirlere kadar CHP yönetimindeki her yerleşim biriminde açılışlar art arda yapılıyor... Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri heykel açılışları ile acziyetlerini gizlemeye devam ediyor.
Kartal'da Naim Süleymanoğlu heykel açılışı Son açılış İstanbul'un Kartal ilçesinde yapıldı. CHP'li Kartal Belediyesi yaptırdığı merhum halter sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun heykelin açılışını gerçekleştirdi. Açılışı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptı. Törene çok sayıda partili katıldı.
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