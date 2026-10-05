Çıktığı çatı sonu oldu: Diyarbakır'da kaynak ustasının feci ölümü!
Diyarbakır'da fırtınada hasar gören çatıyı onarmak için çatıya çıkan kaynak ustası elektrik akımına kapılarak hayatını kaybederken, yanında bulunan 2 çırağı ise ağır yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır'da fırtınada hasar gören çatıyı onarmak için çatıya çıkan kaynak ustası elektrik akımına kapılarak hayatını kaybederken, yanında bulunan 2 çırağı ise ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Tepe Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi.
Binanın çatısı, 2 Ekim’de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle zarar gördü.
TEHLİKELİ MESAİ FACİAYLA BİTTİ Binanın zemin katında iş yeri bulunan kaynak ustası Mustafa Aktaş, mülk sahibiyle anlaşarak çalışanları E.G. ve Y.M. ile birlikte zarar gören çatıyı onarmak için dama çıktı.
Çatı sacı, halat yardımıyla yukarı çekildiği sırada binanın üzerinden geçen elektrik hattına temas etti. Sacın hatta temas etmesiyle Mustafa Aktaş ile 2 çırağı elektrik akımına kapıldı.
AKIMA KAPILAN USTA KURTARILAMADI Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan E.G. ve Y.M. ise ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır’daki hastanelere sevk edilen 2 yaralının durumlarının ağır olduğu belirtildi. Mustafa Aktaş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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