Cihat Yaycı 'uyanık olmak lazım' diyerek Türkiye'ye kurulan ikili tuzağı açıkladı

Bu tür diplomatik oyunlara karşı çok dikkatli olunması gerektiğini özellikle ifade eden Yaycı, 'Şimdi olaya şöyle bakmaya çalışanlar oluyor böyle durumda. Bak Türkiye'den izin aldı. Kardeşim Türkiye'den izin aldı ama Yunan'dan da izin aldı, Rum'dan da izin aldı. Dolayısıyla buranın bizim olduğunu kabul etmiyor aslında. Onların da olduğunu söylüyor. Dolayısıyla sadece bizden izin alacak. Sadece bize bildirimde bulunacak.' dedi. Amiral Cihat Yaycı son olarak, denizaltı iletişim ve elektrik kablolarının güvenliğinin günümüzde doğrudan bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini sözlerine ekledi.