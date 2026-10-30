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Cihat Yaycı 'uyanık olmak lazım' diyerek Türkiye'ye kurulan ikili tuzağı açıkladı

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Cihat Yaycı 'uyanık olmak lazım' diyerek Türkiye'ye kurulan ikili tuzağı açıkladı

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik ikili izin tuzağına dikkat çekerek çarpıcı uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Cihat Yaycı 'uyanık olmak lazım' diyerek Türkiye'ye kurulan ikili tuzağı açıkladı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 10 Temmuz 2026'da imzalanan mutabakatla Anamur'dan Teknecik'e uzanacak 101 kilometrelik doğal gaz boru hattı projesi, gündemin merkezine yerleşti. Bu tarihi adımın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan cephesinden peş peşe itirazlar yükseldi. GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer’e konuşan GZT YouTube Harita program konuğu Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Rum kesiminin Kıbrıs Adası'nın tek hakimi gibi davranmaya çalışarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 79. maddesini bahane ettiğini ve Ankara'nın kendilerinden onay almasını beklediğini ifade etti. Yaycı, Rum yönetiminin Türkiye'ye karşı sergilediği tutumu eleştirerek, bu adımların arka planını harita üzerinden analiz etti.

#2
Foto - Cihat Yaycı 'uyanık olmak lazım' diyerek Türkiye'ye kurulan ikili tuzağı açıkladı

Atina ve Rum kesiminin, Avrupa Birliği'ni arkalarına alarak Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Yaycı, iki ülkenin tavrını son derece ikiyüzlü bulduğunu vurguladı. GKRY'nin Avrupa elektrik sistemine bağlanmak üzere planladığı ve İsrail'i de dahil ettiği kablo projesine dikkat çeken Amiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığından geçecek hatlar için bildirim talep ettiğinde Yunanistan'ın bunu reddettiğini belirtti.

#3
Foto - Cihat Yaycı 'uyanık olmak lazım' diyerek Türkiye'ye kurulan ikili tuzağı açıkladı

Yaycı, uluslararası hukukun kıyı devletiyle koordinasyonu şart koştuğunu hatırlattı ve 'Kablo döşenmesine engel olan Yunanistan ve GKRY inadıdır. Türkiye değildir.' sözleriyle, asıl sorunun karşı tarafın uzlaşmaz tavrı olduğunun altını çizdi.

#4
Foto - Cihat Yaycı 'uyanık olmak lazım' diyerek Türkiye'ye kurulan ikili tuzağı açıkladı

Doğu Akdeniz sularında İtalya ve Fransa gibi ülkelerin katılımıyla Meis Adası'nın güneyinde düzenlenen askeri tatbikatların Ankara'ya bir gözdağı amacı taşıdığı iddialarına da yanıt veren Yaycı, uluslararası sularda diğer ülkelerin de tatbikat yapabileceğini belirtti. Ancak askeri manevraların deniz yetki alanı ilanı anlamına gelmediğini net bir dille ifade eden Yaycı, Türkiye'nin kararlı duruşuyla bölgede izinsiz bilimsel araştırma veya sondaj yapılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğinin altını çizdi. Sahadaki muntazam sistemi gözlem ve çalışmaları ışığında değerlendiren Yaycı, 'Türkiye bugüne kadar buraya kendisinden izin almayan hiçbir gemiyi sokmamıştır. Burada girmek isteyen ne ile karşılaşır? Türk Deniz Kuvvetleri ile karşılaşır çok net sokmaz.' şeklinde konuştu.

#5
Foto - Cihat Yaycı 'uyanık olmak lazım' diyerek Türkiye'ye kurulan ikili tuzağı açıkladı

Bölgedeki asıl tehlikenin, faaliyet gösterecek yabancı ülkelere ait araştırma gemilerinin uygulayabileceği diplomatik taktikler olduğuna dikkat çeken Cihat Yaycı, en kritik uyarısını bu noktada yaptı. İzin süreçlerinin Türkiye'nin egemenlik haklarını aşındırmak maksadıyla kullanılabileceğini ifade eden Yaycı, gemilerin hem Ankara'dan hem de Rum kesiminden eş zamanlı onay alarak, bölgedeki sahipliği tartışmalı hale getirmeye çalışabilecekleri konusunda açıklamalar yaptı.

#6
Foto - Cihat Yaycı 'uyanık olmak lazım' diyerek Türkiye'ye kurulan ikili tuzağı açıkladı

Bu tür diplomatik oyunlara karşı çok dikkatli olunması gerektiğini özellikle ifade eden Yaycı, 'Şimdi olaya şöyle bakmaya çalışanlar oluyor böyle durumda. Bak Türkiye'den izin aldı. Kardeşim Türkiye'den izin aldı ama Yunan'dan da izin aldı, Rum'dan da izin aldı. Dolayısıyla buranın bizim olduğunu kabul etmiyor aslında. Onların da olduğunu söylüyor. Dolayısıyla sadece bizden izin alacak. Sadece bize bildirimde bulunacak.' dedi. Amiral Cihat Yaycı son olarak, denizaltı iletişim ve elektrik kablolarının güvenliğinin günümüzde doğrudan bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini sözlerine ekledi.

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