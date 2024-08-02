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Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

2024-08-02 12:17:29
Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, geçtiğimiz günlerde Mavi Vatan ile ilgili ilginç açıklamalar yapan eski tümamirale tepki gösterdi.

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#1
Foto - Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

Mavi Vatan kavramını ilk olarak kendisinin kullandığını iddia ederek bu doktrinin kurucusu olduğunu ileri süren emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, geçtiğimiz günlerde TELE1 televizyonunda yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

#2
Foto - Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

Gürdeniz, emekli Tümamiral Cihat Yaycı tarafından çizilen harita ekranda belirince "Bu abartılı bir harita... Biraz abartılı bir deniz yetki alanı... Bu değil" dedi.

#3
Foto - Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

Ekrana Yunan tezlerini yansıtan Sevilla Haritası'nın getirilmesini isteyen Gürdeniz, izleyicileri Türkiye'nin denizden kuşatılması planı konusunda bilgilendirmeye çalıştı ancak Mavi Vatan haritasını da 'abartılı' bulduğunu açık etmiş oldu.

#4
Foto - Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

Gürdeniz aynı programda, 'abartılı' bulduğu Mavi Vatan haritasının Doğu Akdeniz kesiminde Türkiye'nin neden sondaj yapmadığını da sorguladı. Ankara'nın Somali ile deniz anlaşmasını eleştiren Gürdeniz, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına şu aşamada karşı olduğunu dile getirdi.

#5
Foto - Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

Mavi Vatan'ın fikir babası olduğunu iddia eden Cem Gürdeniz, bu doktrini 'masal' olarak niteleyen CHP'li Namık Tan'ı ise eleştirmekten kaçındı. Kamuoyunun gözü önünde yaşanan bu tablo, Mavi Vatan haritasının çizeri, Mavi Vatan doktrininin kurucusu ve savunucusu müstafî Tümamiral Cihat Yaycı'yı küplere bindirdi.

#6
Foto - Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

Avrupa'nın sözde Sevilla Haritası'na karşı manifesto niteliğinde eser kaleme alarak Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini kalıcı hale getiren ve bunu İstanbul Üniversitesi onaylı akademik kitap olarak yayınlatan Yaycı, sosyal medyada isim vermeden Gürdeniz'i eleştirdi.

#7
Foto - Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Yaycı şu mesajları yazarak Cem Gürdeniz'i kamuoyuna açık bir tartışmaya çağırdı:

#8
Foto - Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

Deniz Hukuku konusunda bilimsel çalışmalar yapmış, akademik makaleler yazmış, bu konuda akademik kariyer yapmış herkes ile bire bir Mavi Vatan Haritası ve Doktrinini hukuki olarak ana akım medyada tartışırım. Ancak, daha temel deniz hukukunu dahi bilmeyip de, kendi kendine kendini dış politika uzmanı, bilmem ne uzmanı diye ünvanlar koyanları, kendilerini muhatap almamızı isteyerek üzerimizden prim yapmayı hedefleyenler elbette muhatabımız değildir.

#9
Foto - Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

Mavi Vatan konusunda yok jeopolitik Avrasya manifestosu, KKTC’de Rusya’ya üs verelim falan diye ahkam kesip de, haritayı abartılı buluyorum (ki ekrana diğer haritayı koyun haritayı Libya Antlaşması öncesi yine benim çizdiğimi dahi bilmeyen) diyenlere hodri meydan! Türkiye’nin denizlerinde ve bölgesindeki hiçbir konu ile ilgili hukuki, coğrafi ve teknik olarak somut bir öneri dahi ortaya koyamamış, sürekli 'şuna buna yamanalım', "Türkiye için Finlandiya modelini öneriyorum" deyip de, Finlandiya'nın NATO’ya canhıraş şekilde girmeye çalışması neticesinde ne diyeceğini şaşıran...

#10
Foto - Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

Fonlandığı vakıf nedeniyle Fener Rum Kilisesine söz söyleyemeyen... Sık sık tarihi gerçeklere aykırı olarak, "Türkler denizci değildir, denizcileşmelidir" diyerek Türk Milletini aşağılayıcı subliminal mesajlar veren, mukaddesatına hiç değer vermeyen... Montrö Sözleşmesi'ni bile (bırakın lahika ve zabıtlarını okumayı) baştansavma okumayan ama ahkâm kesmekte üstüne olmayan... Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerine yapılan saldırılar konusunda hukuki ve siyasi hiçbir strateji ortaya koyamamış ancak her lafında 'jeopolitik' vs deyip, Mavi Vatan'ı güya sahiplenmeye çalışan ancak iç siyasete alet eden ve taraf olan... Ama Mavi Vatan haritasının hangi hukuki esas ve kriterlerle çizildiğini dahi bilmeyip de, egoist ve kıskanç bir tavırla 'abartılı' yaftası yapıştıranlara hodri meydan! Şapka düşsün, kel görünsün!

#11
Foto - Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

Cem Gürdeniz'in abartılı bulduğu haritayı ve sonrasındaki haritayı da bizzat kendisinin çizdiğini hatırlatan Cihat Yaycı, Gürdeniz'e şöyle seslendi:

#12
Foto - Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

Aşağıdaki Mavi Vatan’ın Doğu Akdeniz parçasını gösteren ilk haritayı da, ikinci haritayı da ben çizdim. Ancak bir kısım şahıslar; Libya Antlaşması imzalansın ve oraya odaklanılsın diye Türkiye‘nin sadece Libya ve Mısır ile karşılıklı kıyılarını gösteren birinci haritayı, Libya Antlaşması imzalandıktan sonra da Türkiye'nin İsrail, Filistin, Lübnan ve Suriye ile karşılıklı kıyıları olduğu gerçeğinden hareketle haritanın nihai hali olan ikinci haritayı çizdiğimi dahi bilmeyip, Sadece ikinci haritayı benim çizdiğimi sanarak, kıskançlıkla (ki vatana hizmette kıskançlık ya da kapris olmaz) birinci haritayı ekrana koyun diyenler ve cahillikleri ile Yunan ve Rum’a malzeme verenler, Buyurun bilginize güveniyorsanız ve yukarıda saydığım akademik kariyer ve donanıma sahipseniz, hodri meydan!

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Yorumlar

mstf

israille amerikayla ingiltere ile arama yaparsan herşey meşru demek istiyor paşamız hala anlamadınız mı ?

İsmail artuç

Helal olsun cihad paşam. Bu satılmışlara hadlerini bildirmişsin. Bunlar kime hizmet ediyor. Selamlar
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