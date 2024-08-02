Cihat Yaycı isim vermedi ama herkes kime patladığını anladı: Hodri meydan

Aşağıdaki Mavi Vatan’ın Doğu Akdeniz parçasını gösteren ilk haritayı da, ikinci haritayı da ben çizdim. Ancak bir kısım şahıslar; Libya Antlaşması imzalansın ve oraya odaklanılsın diye Türkiye‘nin sadece Libya ve Mısır ile karşılıklı kıyılarını gösteren birinci haritayı, Libya Antlaşması imzalandıktan sonra da Türkiye'nin İsrail, Filistin, Lübnan ve Suriye ile karşılıklı kıyıları olduğu gerçeğinden hareketle haritanın nihai hali olan ikinci haritayı çizdiğimi dahi bilmeyip, Sadece ikinci haritayı benim çizdiğimi sanarak, kıskançlıkla (ki vatana hizmette kıskançlık ya da kapris olmaz) birinci haritayı ekrana koyun diyenler ve cahillikleri ile Yunan ve Rum’a malzeme verenler, Buyurun bilginize güveniyorsanız ve yukarıda saydığım akademik kariyer ve donanıma sahipseniz, hodri meydan!