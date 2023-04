ET AMBALAJINI KULLANMAYIN Köpük et tepsileri veya plastik sargılar gibi çiğ et ambalajlarının çapraz bulaşmaya sebep olabileceğini unutmayın. Yemek yaparken bu ambalajların içine başka bir yiyecek koymayın; bunlar, tek kullanımlık malzemelerdir.